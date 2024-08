PSG : record historique pour Ibrahim Mbaye

En ouverture de la saison 2024-2025 de Ligue 1, le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse du Havre, ce vendredi soir. Pour ce rendez-vous, Luis Enrique, devant composer avec le retour tardif des internationaux, a décidé de miser sur la jeunesse en alignant Zague mais également Mbaye.

À 16 ans, 6 mois et 23 jours, Ibrahim Mbaye, appelé pour la première fois dans le groupe professionnel et titularisé face aux Ciel et Marine, est d’ailleurs devenu le plus jeune joueur de l’histoire du Paris Saint-Germain à débuter un match officiel. Précocité…