Lille tient une piste à 5 M€ pour l'après-Sven Botman

Après deux saisons de qualité, Sven Botman (22 ans) quittera vraisemblablement Lille cet été. Le défenseur central, 62 matches de Ligue 1 au compteur (3 réalisations), est courtisé avec insistance par l'AC Milan, qui espère boucler sa venue, tandis que le Paris SG et Newcastle restent en embuscade au cas où.

L'axial oranje laissera un grand vide dans l'arrière-garde des Dogues. Ces derniers s'activent donc sur le marché pour lui trouver un remplaçant, complémentaire du taulier portugais José Fonte (38 ans), qui a rempilé pour un an de plus il y a quelques semaines. Avec un œil certain sur le marché turc, où ils ont fait de jolis coups ces derniers mercatos (Burak Yilmaz, Zeki Celik, Yusuf Yazici).

Encore un coup en Turquie

Selon nos informations, le LOSC a une priorité en tête : Ahmetcan Kaplan. Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose mais ce central de 19 ans est l'un des grands espoirs de Trabzonspor, champion de Süper Lig cette saison, et du football turc (2 sélections avec les Espoirs). Les Nordistes préparent une offre supérieure à 5 M€ pour se l'offrir.

Précoce, il a disputé 13 matches de championnat au cours du dernier exercice, affichant toutes ses qualités. D'ailleurs, les Lillois ne sont pas les seuls sur le coup puisque, toujours d'après nos informations, de nombreux clubs allemands comme Wolfsbourg ou l'Eintracht Francfort sont également sur les rangs. Le LOSC est prévenu.