Italie : Robert Mancini s'explique sur le possible retour de Mario Balotelli

Le sélectionneur de l'Italie, Roberto Mancini est revenu ce mercredi en conférence de presse, sur le possible retour de Mario Balotelli avec la Squadra Azzura. L'attaquant de 31 ans a été sélectionné pour participer au stage de la sélection italienne qui se déroule du 26 au 28 janvier. «La porte de l'équipe nationale est toujours ouverte à tout le monde. Il a toujours été bon au niveau technique, nous devons voir comment il est physiquement. Nous l'avons perdu de vue pendant un moment et le voir vivre pendant quelques jours peut être beaucoup plus utile.» a détaillé l'entraineur de 57 ans.

La suite après cette publicité

Le coach des champions d'Europe en titre a ensuite expliqué que Balotelli pouvait potentiellement s'intégrer au jeu de la Squadra Azzura et que ce stage allait permettre d'évaluer l'actuel avant-centre d'Adana Demirspor. «Un joueur doit également s'intégrer dans un groupe déjà constitué. Nous pouvons évaluer beaucoup de choses, mais même sans Mario. On peut envisager de jouer avec deux attaquants rapprochés et deux ailiers, il y a des choses qu'on va essayer pendant ces trois jours.» a lâché le technicien transalpin. Balotelli n'a plus joué avec l'Italie depuis septembre 2018.