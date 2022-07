Chelsea tente de chiper Nordi Mukiele au PSG !

En pleine préparation estivale au Japon, le Paris Saint-Germain version Christophe Galtier prend, progressivement, forme. Vainqueurs des Urawa Reds (3-0) après une victoire contre le Kawasaki Frontale (2-1), les Rouge-et-Bleu préparent au mieux leur confrontation face au FC Nantes lors du Trophée des Champions, prévu à Tel-Aviv. Côté mercato, les hautes sphères parisiennes - qui peinent, pour l'heure, à dégraisser - peuvent malgré tout se targuer de deux arrivées avec Vitinha et Hugo Ekitike. Et une troisième ne devrait pas tarder.

Selon nos informations, un accord total existe ainsi entre le PSG et le RB Leipzig pour la venue de Nordi Mukiele, latéral droit du RB Leipzig. Par ailleurs, le board parisien a d'ores et déjà trouvé un accord contractuel avec le natif de Montreuil. Suivi par le club de la capitale avant même l'arrivée de Luis Campos, le défenseur international français (1 sélection) était, en effet, une priorité depuis plusieurs semaines pour le nouveau stratège du PSG. Mais un nouvel élément s'est ajouté au dossier.

Chelsea entre dans la danse pour Nordi Mukiele !

D'après nos dernières indiscrétions, un nouveau prétendant est bien décidé à faire capoter le deal. En pleine galère sur le marché des transferts, Chelsea tente de chipper latéral du RB Leipzig au PSG. Et pour faciliter la transaction, les Blues sont prêts à mettre dans la balance Timo Werner, l'ancien buteur du....RB Leipzig. Oliver Mintzlaff, le CEO de la mastodonte allemande, rêve d'un renfort de poids pour renforcer son attaque. Inquiet après la défaite des siens contre Arsenal, en amical (4-0), Thomas Tuchel n'avait d'ailleurs pas hésité à pousser un véritable coup de gueule. «Nous avons beaucoup de joueurs qui pensent à partir, qui cherchent d'autres options, et nous avons des joueurs qui sont partis», a notamment avoué le technicien allemand, qui a ensuite lancé un appel d'alerte à sa direction. Et pour cause, malgré l'arrivée de Kalidou Koulibaly et la piste Presnel Kimpembe qui prend de l'ampleur, la priorité pour les Blues reste bien un nouveau défenseur central.

«Nous avons lancé un appel urgent pour avoir des joueurs de qualité. Nous avons obtenu deux joueurs de qualité (Kalidou Koulibaly et Raheem Sterling, ndlr), mais nous ne sommes pas assez compétitifs. Malheureusement, vous avez pu le constater aujourd'hui». En passe de se faire doubler par le FC Barcelone pour Jules Koundé - pour qui Tuchel a admis ne pas avoir de nouvelles - le club londonien a donc décidé d'activer la piste menant à Nordi Mukiele. Une bien mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain qui devra donc se battre jusqu'au dernier moment pour attirer l'ancien joueur du Montpellier HSC. Malgré tout, le club entraîné par Christophe Galtier avance avec confiance et, de sources parisiennes, l'objectif est de faire entraîner Mukiele avec le groupe mercredi. Les prochaines heures s'annoncent décisives.