Amical : le PSG se balade face aux Urawa Reds

Après un premier match remporté face au Kawasaki Frontale (2-1), le PSG poursuivait sa tournée japonaise ce samedi midi dans un match face aux Urawa Reds. Pour cette rencontre, Christophe Galtier décidait de faire légèrement tourner son onze de départ sans pour autant modifier son dispositif, confirmant ainsi sa volonté d'installer une défense à trois dans cette équipe et d'utiliser un numéro 10 en soutien de ses attaquants. En l'absence de Messi et Neymar devant (sur le banc), c'est Sarabia et Icardi qui accompagnaient Kylian Mbappé sur le front de l'attaque. Dans l'entrejeu, Marco Verratti, capitaine du jour, était aux côtés du jeune Zaïre-Emery. Une défense inédite était testée avec la présence de Diallo, Kehrez, Danilo, Bernat et Dina Ebimbe. Les deux derniers ayant les rôles de piston gauche et droit.

Au début de rencontre, c'est bien le club japonais de Urawa qui dominait largement les débats. Physiquement au dessus car actuellement en pleine saison contrairement au PSG, les Japonais ne passaient pas loin de l'ouverture du score dans ce match. Mais Danilo (2e) puis Keylor Navas (5e) intervenaient parfaitement au dernier moment. Après avoir fait le dos rond pendant une dizaine de minutes, le PSG commençait à poser le pied sur le ballon avec un Marco Verratti toujours facile à la baguette. Et sur l'une des premières occasions parisiennes, Pablo Sarabia ouvrait le score d'une belle demi-volée de l'extérieur de la surface. Après une déviation astucieuse de Mauro Icardi, l'Espagnol envoyait une frappe sèche du droit (1-0, 16e). Par la suite, le PSG montait en puissance à l'image d'un Kylian Mbappé toujours très facile balle au pied. Le Bondynois y allait évidemment de son but dans ce match avec un numéro solitaire. Un contrôle déroutant, une accélération salvatrice et une finition parfaite pour faire le break (2-0, 35e).

Des stars en jambes

Au retour des vestiaires et comme il est coutume dans ce genre de match, Christophe Galtier effectuait plusieurs changements. Pablo Sarabia laissait par exemple sa place à Arnaud Kalimuendo alors qu'Idrissa Gueye remplaçait Marco Verratti. Ce dernier donnait d'ailleurs son brassard de capitaine à un certain... Kylian Mbappé pendant quinze minutes. Quelques instants plus tard, c'est Lionel Messi et Neymar Jr qui entraient en jeu pour le plus grand bonheur du public japonais avant de voir également Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Kimpembe, Marquinhos et Nuno Mendes fouler la pelouse.

Et ce second acte aura presque été plus animé au niveau du quatrième arbitre que sur le terrain ou le rythme baissait doucement, mais sûrement. Dans le dernier quart d'heure, le PSG concédait quelques occasions bien arrêtées par Sergio Rico et Nuno Mendes ne passait loin du 3-0 en voyant son tir taper le poteau (76e). Le Portugais finissait par offrir un but à Kalimuendo (77e) juste après alors qu'Achraf Hakimi ratait son face à face dans la foulée (79e). Le score ne bougera plus. Le PSG enchaîne une nouvelle victoire et peut se rassurer sur une chose : ses stars semblent bien être au rendez-vous dans cette pré-saison. Reste encore un match avant de s'en aller défier Nantes lors du Trophée des Champions.