Chelsea : le gros coup de gueule de Thomas Tuchel sur le mercato

La suite après cette publicité

Décidément, l'été est loin d'être une période de repos pour Thomas Tuchel. En préparation de présaison avec Chelsea du côté de la Floride, à Orlando, le technicien allemand avait déjà lâché un premier coup de sang à l'encontre du FC Barcelone, désireux d'enrôler César Azpilicueta et Marcos Alonso pour renforcer sa défense. Mais au-delà du mercato, les derniers résultats du club londonien ont particulièrement agacé l'ex-entraîneur du PSG, qui l'a fait savoir en conférence de presse, après la gifle reçue contre Arsenal, en amical (4-0).

«Je ne me souviens pas avoir perdu 4-0 en présaison (...) Nous avons mérité de perdre, car nous n'étions tout simplement pas assez bons, a pesté Thomas Tuchel après le match. Nous n'étions tout simplement pas compétitifs. Ce qui est inquiétant, c'est que le niveau d'engagement physique et mental pour ce match était bien plus élevé côté Arsenal. Je ne peux pas garantir que nous serons prêts dans deux semaines alors que j'ai vu aujourd'hui une équipe d'Arsenal qui avait une idée de comment jouer», a-t-il d'abord pesté.

«Koundé ? Je n'ai pas de nouvelles»

Avant d'assurer que la situation de son effectif n'arrangeait rien à cette situation. «Nous avons été complétement battus par une équipe qui ne joue pas la Ligue des champions cette saison (...) Nous avons beaucoup de joueurs qui pensent à partir, qui cherchent d'autres options, et nous avons des joueurs qui sont partis», a constaté Tuchel, qui a ensuite lancé un appel d'alerte à sa direction. La priorité étant un nouveau défenseur central et la piste Presnel Kimpembe prend de l'ampleur.

«Nous avons lancé un appel urgent pour avoir des joueurs de qualité. Nous avons obtenu deux joueurs de qualité (Kalidou Koulibaly et Raheem Sterling, ndlr), mais nous ne sommes pas assez compétitifs. Malheureusement, vous avez pu le constater aujourd'hui». Et le mercato londonien est pour le moment à l'arrêt, alors que le FC Barcelone est en train de doubler les Blues pour le dossier Jules Koundé. «Je n'ai pas de nouvelles. Je n'ai pas de nouvelles», a d'ailleurs commenté Tuchel, à ce sujet. Pour rappel, Chelsea entamera sa saison le 6 août prochain, à Everton.