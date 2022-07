Chelsea : Thomas Tuchel enrage contre le Barça

La suite après cette publicité

Cet été, le FC Barcelone et Chelsea se côtoient régulièrement sur le marché des transferts. D'abord, car les Blaugranas étaient parvenus à un accord avec Andreas Christensen afin de l'enrôler libre, depuis la fin de son contrat avec le club londonien. Mais par la suite, le ton semble ensuite être monté entre les deux clubs européens au sujet de deux épineux dossiers : César Azpilicueta et Jules Koundé. Alors que la saison s'apprête à reprendre début août, Thomas Tuchel s'est montré agacé des méthodes d'opération du club catalan...

En effet, le technicien allemand considère que le Barça ne valorise pas assez son capitaine. «Peut-être que je suis un peu ennuyé par le Barça. Mais je fais de mon mieux pour Chelsea. Je l'ai dit à Azpilicueta, il n'aime pas ça, mais il comprend. C'est difficile pour lui parce que l'autre club (le Barça) est sur lui, ils sont en permanence sur lui et causent des distractions, mais au plus tard, au 1er septembre normalement, quand les choses se calmeront et que cela sera plus clair, je suis très convaincu qu'il pourrait jouer à son plus haut niveau», a-t-il déclaré lors de la tournée estivale du club à Orlando, dans des propos rapportés par le Times.

Thomas Tuchel prévient César Azpilicueta

«Il s'agit aussi de nous et il faut se rappeler combien nous nous sommes battus pour avoir Koulibaly. Nous avons un joueur international espagnol, capitaine pour Chelsea et je le vois au même niveau (que Koulibaly), mais Barcelone ne le voit pas à ce niveau, donc je ne suis pas sûr de vouloir donner à Azpi ce qu'il veut (...) Je ne suis pas seulement dans ce rôle pour lui donner ce qu'il veut, mais je suis aussi manager de Chelsea et je dois faire ce qu'il y a de mieux pour Chelsea», a prévenu le manager des Blues.

En revanche, Thomas Tuchel s'est montré beaucoup plus souriant au moment d'évoquer le dossier Jules Koundé. Alors que le FC Barcelone a lâché la piste Jules Koundé, les médias anglais indiquaient que l'international français du Séville FC se dirigeait tout droit vers Chelsea. Interrogé sur un potentiel accord avec l'ex-Bordelais, le manager londonien est tout de même resté énigmatique. «C'est ce que vous dites… mais je ne commenterai pas les autres joueurs. Je n'ai pas de nouvelles pour le moment. Je vous dirai si jamais il y a des nouvelles sur Koundé». Le mercato estival affole décidément tout le monde...