Chelsea, PSG : ça commence à devenir sérieux pour Presnel Kimpembe

Partira ou partira pas ? Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'avenir de Presnel Kimpembe du côté de Paris est plus incertain que jamais. Ces dernières semaines, de nombreuses informations sont sorties à son sujet, et on a notamment appris qu'en interne, l'attitude du Français et ses sorties médiatiques avaient déplu.

De notre côté, nous vous avions également dévoilé quelques éléments, comme le prix fixé par la direction parisienne pour le joueur formé au club : 50 millions d'euros. Une offre d'un club inconnu aurait déjà été faite selon l'Equipe, alors que Chelsea s'intéresse aussi au défenseur de 26 ans depuis quelques semaines.

Koundé accélère tout

Nous vous révélions par exemple que Thomas Tuchel a déjà discuté avec Kimpembe en vue d'un possible transfert. Et voilà que ce dimanche en Angleterre, c'est reparti. Le Daily Express indique qu'en cas d'échec pour Koundé - ce qui reste très probable puisque le Sévillan devrait finalement rejoindre Barcelone - les Blues se jetteront sur le Parisien.

Autant dire que dans les prochains jours, le PSG pourrait recevoir une offre officielle des Londoniens. Après avoir enrôlé Koulibaly, les Blues souhaitent recruter un deuxième défenseur central de qualité pour remplacer Rüdiger et Christensen et le Parisien serait donc l'heureux élu. Rendez-vous cette semaine pour du nouveau !