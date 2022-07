Chelsea, PSG : Thomas Tuchel s'est entretenu avec Presnel Kimpembe

Chelsea, qui souhaite renforcer sa défense en y apportant de l’impact physique et de l’expérience, a coché le nom de Presnel Kimpembe (26 ans). Érigé en priorité, son profil a été validé par Thomas Tuchel, avec qui il s'est entretenu récemment. Joint par téléphone, le Français a pu échanger avec l’actuel entraîneur des Blus pendant plusieurs minutes. Il a ainsi pu lui présenter le projet et le détail de ce qu’il souhaitait mettre en place avec lui.

Toujours selon nos informations, l'international français se sent extrêmement bien à Paris avec qui il a toujours rêvé de remporter la Ligue des Champions. Mais en cas de départ, le Titi parisien priorise un départ en Angleterre. En plus des contacts entre le PSG et Chelsea, des premiers échanges ont également eu lieu entre ses représentants et la direction des Blues. En Italie, la Juventus s'intéresse aussi à son cas. Les dirigeants italiens ont pris la température auprès des dirigeants franciliens. Comme nous vous l'évoquions, Luis Campos, le nouveau patron parisien n'est pas fermé à un départ de Kimpembe. Dernier élément, dans le projet de jeu expliqué à la future recrue Kalidou Koulibaly, Thomas Tuchel lui a expliqué qu'il voulait l'associer à Thiago Silva et... Presnel Kimpembe.