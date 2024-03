Haaland et Alexander-Arnold se clashent violemment, le Real Madrid a trouvé son buteur

«Où est ton triplé, Trent ?»

En Angleterre, un clash lance les hostilités pour le choc de dimanche entre Manchester City et Liverpool ! Et cela est parti du défenseur des Reds, Trent Alexander-Arnold, qui a été interrogé sur la domination de Manchester City ces dernières années par le magazine FourFourTwo. «C’est dur. Nous sommes face à une machine construite pour gagner - c’est la façon la plus simple de décrire City et son organisation. Même s’ils ont gagné plus de titres que nous et ont probablement eu plus de succès, nos trophées signifieront plus pour nous et nos supporters en raison de la situation financière des deux clubs.» Une déclaration choc qui n’a pas manqué de faire réagir, notamment Erling Haaland qui ne s’est pas privé pour tacler le défenseur et son club. C’est ce que placarde le Manchester Evening News : «où est ton triplé, Trent ?» Car le Norvégien n’a pas mâché ses mots au micro de Sky Sports : «je suis ici depuis un an et j’ai gagné le triplé, c’était un sentiment agréable. Je ne pense pas qu’il connaisse ce sentiment, alors que c’est ce que j’ai ressenti la saison dernière et c’était très agréable.» Cette sortie du joueur de City fait le tour d’Angleterre comme sur la Une du Daily Mail qui parle de «coup de gueule d’Haaland.» Même chose pour le Daily Express qui évoque un «cri de triomphe. Haaland répond à Alexander-Arnold sur une querelle de titres glanés.» Bref, le choc de dimanche est lancé et on a hâte de voir le duel entre les deux hommes…

La suite après cette publicité

Vinicius Jr est ultraréaliste

En Espagne, un joueur fait couler beaucoup d’encre ces derniers jours, c’est Vinicius Jr. Le Brésilien fait la Une de AS ce matin, qui revient sur la progression de l’attaquant cette saison. Le journal madrilène voit «un nouveau Vinicius. Six des quinze buts du Brésilien ont été marqués sur sa première touche. Il lui faut désormais cinq tirs pour marquer, alors qu’il lui en fallait 13 auparavant. Il est le joueur qui a généré le plus de buts au cours des trois dernières éditions de la Ligue des champions.» Et surtout, ce que veut mettre en exergue le quotidien, c’est à quel point Vinicius est devenu ultra-efficace devant la zone de vérité. Pour le plus grand bonheur des fans madrilènes.

À lire

Indice UEFA : la France passe devant l’Espagne !

Bonne nouvelle pour le PSG

En France, il y aussi de l’actualité autour du Paris Saint-Germain. Souvent secoué par le dossier Kylian Mbappé, le club de la capitale voit une nouvelle star émerger ces derniers mois : Warren Zaïre-Emery. Et comme l’annonce le journal Le Parisien sur sa Une : «Zaïre-Emery, 18 ans et une prolongation au PSG sur la table.» «Excellent à Saint-Sébastien, le jeune talent parisien fêtera son 18e anniversaire ce vendredi 8 mars. Dans le même temps, les rendez-vous vont s’accélérer pour qu’il prolonge son contrat qui se termine en juin 2025.» Et comme nous vous l’avions indiqué ces dernières semaines, sa prolongation est bouclée. Après la victoire cette semaine, il confiait d’ailleurs : «La prolongation ? Je ne m’en occupe pas trop. Je vais fêter mes 18 ans et voilà, je vais rester concentré sur le terrain et donner le meilleur au PSG.» Bref, une bonne nouvelle pour le club de la capitale française…