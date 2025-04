PSG : le joli geste de Presnel Kimpembe et Bradley Barcola

Ce samedi, le Paris Saint-Germain a accueilli plus de 2 500 jeunes en situation de précarité au Parc des Princes à l’occasion de la dixième édition de sa cantine solidaire. Organisée en partenariat avec l’association Linkee, qui lutte contre le gaspillage alimentaire et œuvre pour l’entraide étudiante, l’opération a une nouvelle fois rencontré un franc succès. Plusieurs figures du club ont prêté main forte à la distribution des paniers repas, parmi lesquelles Presnel Kimpembe, Bradley Barcola, des jeunes du centre de formation, mais aussi la judokate Margaux Pinot.

La suite après cette publicité

Le PSG a également profité de l’événement pour organiser son deuxième forum des métiers, à destination des étudiants. Une initiative saluée par Fabien Allègre, vice-président du fonds de dotation du club : « en ouvrant à nouveau les portes du Parc des Princes à plus de 2 500 étudiants, nous confirmons que la situation ne fait que s’aggraver et clamons haut et fort que soutenir les étudiants en difficulté, c’est investir dans l’avenir avec humanité et détermination. » Un message fort.