Italie-Suisse : la réaction à chaud de Manuel Locatelli

L'Italie se rapproche plus que jamais des huitièmes de finale de l'Euro 2020. En battant la Suisse (3-0), les hommes de Roberto Mancini peuvent sortir de ce groupe A à la première place en cas de victoire face au Pays de Galles lors du dernier match. Double buteur et élu homme du match ce soir par l'UEFA, Manuel Locatelli a exprimé toute sa joie après cette soirée parfaite.

« Je suis très fier, c'est incroyable de jouer pour l'Italie, gagner ce trophée que je veux partager avec le groupe, c'est un groupe incroyable très uni, je suis fier de faire partie de ce groupe. Pour le premier but, c'est une action magnifique, j'ai vu le centre de Berardi à droite, j'ai couru dans la surface et c'est un but que je veux dédier à ma fiancée et à ma famille, » a ainsi confié le milieu de la Squadra Azzura au micro de beIN Sports.