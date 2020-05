Bordeaux : Bistrot Régent reste sponsor principal

Les Girondins de Bordeaux peuvent souffler. Suite à la pandémie du coronavirus, leur sponsor principal Bistrot Régent avait décidé de suspendre son engagement. Un scénario rendu possible grâce à la clause de désengagement en cas de crise sanitaire avérée insérée dans le partenariat par Marc Vanhove. Mais Bistrot Régent ne comptait pas se désolidariser pour autant des Girondins, et a confirmé sa volonté de poursuivre son union avec le club bordelais. « Par cet engagement, Bistro Régent exprime sa pleine confiance dans la capacité des équipes du club d'atteindre les objectifs ambitieux qu'elles se sont assignés, » a ainsi commenté Vanhove sur le site officiel des Girondins.

Du côté de la direction bordelaise, on jubile évidemment de ce dénouement heureux. « Le FC Girondins Bordeaux témoigne son attachement à un partenariat scellé avec une entreprise aquitaine et son engagement auprès des acteurs locaux, auxquels le club est profondément attaché, » confie ainsi le président Frédéric Longuépée. Jusqu'à la dernière seconde, l'homme d'affaires Marc Vanhove a espéré revoir ce contrat à la baisse (soit 1,4 millions d'euros par an jusqu'en 2023) mais les deux parties ont convenu de « poursuivre la saison prochaine l'application du contrat de partenariat qui les lie. » Nul doute qu'une belle saison prochaine des Girondins de Bordeaux pourrait arranger les choses...