OM : Florian Thauvin ne pense pas à l'Euro

La suite après cette publicité

La dernière apparition de Florian Thauvin en équipe de France date du 11 juin 2019, avec une titularisation et un but face à Andorre. Depuis, en raison de sa longue indisponibilité puis de ses difficultés à revenir à son meilleur niveau, le joueur de 28 ans n'a plus été appelé par Didier Deschamps. Caresse-t-il malgré tout le doux rêve d'une participation au prochain Euro ?

« C'est clair que je ne suis pas retourné en équipe de France depuis ma blessure, ça fait un petit moment. Il est clair que la saison n'est pas à mon avantage. J'ai la chance de l'avoir côtoyé durant plusieurs années, je connais bien le groupe, et le coach. Il sait ce que je suis capable de faire et pas capable de faire. L'important est d'être focalisé sur l'OM et de faire les meilleures performances possibles. Pour l'instant, l'Euro ce pas une question que je me pose », a-t-il répondu, en conférence de presse.