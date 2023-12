Barrages Ligue Europa : le tirage s’annonce très corsé pour l’OM, Rennes et Toulouse !

Premier du groupe B au coup d’envoi de son match à Brighton, l’Olympique de Marseille pouvait se contenter d’un match nul pour filer directement en huitième de finale de Ligue Europa. Malheureusement pour les hommes de Gennaro Gattuso, le but inscrit à la 88e minute par João Pedro risque de coûter très cher. Battus en Angleterre (0-1), les Phocéens devront finalement disputer les barrages.

Ils ne seront pas les seuls Français engagés puisque le Stade Rennais a vécu la même mésaventure au Roazhon Park contre Villarreal (les Bretons ont perdu leur première place après avoir été battus 3-2). Ces deux-là seront également accompagnés par Lens (3e de son groupe de Ligue des Champions) et Toulouse (2e de son groupe de C3 derrière Liverpool). Avec quatre clubs en lice, la France a, sur le papier, de quoi envoyer plusieurs représentants en 1/8e de finale pour y retrouver Liverpool, Villarreal, Slavia Prague, Bayer Leverkusen, West Ham, Atalanta, Brighton et les Glasgow Rangers.

Rennes, l’OM et Toulouse risquent du lourd

Mais en réalité, les clubs français ont aussi beaucoup de chances de ne jamais voir le tour suivant. Lundi prochain, à 18h, le tirage des barrages (qui se joueront les 15 et 22 février prochains) s’annonce en effet très corsé, surtout pour les deuxièmes de poule de C3. Lens est en effet assuré d’éviter les troisièmes de poule de Ligue des Champions et, bien évidemment les autres formations hexagonales. Néanmoins, certains potentiels adversaires des Nordistes sont des habitués des joutes européennes (AS Rome, Qarabag, Fribourg, Sporting CP, Sparta Prague). Rien d’insurmontable, non plus

En revanche, pour l’OM, Rennes et Toulouse, ça s’annonce encore corsé. Car, sans vouloir faire offense aux Suisses, il y a fort à parier pour que les Français rêvent de tirer les leaders du championnat helvète, les Young Boys. Si ce n’est pas le cas, il faudra composer avec des équipes joueuses et accrocheuses (Braga, Feyenoord, Shakhtar Donetsk) ou les gros bras que sont l’AC Milan, Benfica ou Galatasaray. Rendez-vous lundi à 18h.