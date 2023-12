Brighton-OM : les notes du match

Match pour l’honneur mais match pour la première place de groupe tout de même. Comme le Stade Rennais un peu plus tôt dans la soirée, et qui a échoué (battu par Villarreal), l’OM avait besoin d’un simple match nul à Brighton pour s’assurer la tête de la poule B. Le statut protégé de tête de série peut avoir son importance dans une campagne européenne alors pourquoi s’en priver ? Et puis ce n’est pas le genre de Gattuso de laisser filer une rencontre. L’Italien envoyait d’ailleurs une équipe quasi type où seul Meïté prenait place dans la défense de ce 3-5-2 à la place de Gigot.

La suite après cette publicité

Prudents mais appliqués, les Marseillais s’efforçaient à s’approcher de la surface adverse dans ces premières minutes. Il y a même eu cette frappe contrée de Clauss sur le haut de la barre (16e). Ca n’effrayait pas vraiment des Seagulls, plus entreprenants dans le jeu et auteurs de quelques alertes devant la cage de Pau Lopez (12e, 18e, 21e, 42e). Les locaux se trouvaient face au jeu, parvenant à percer facilement le premier rideau olympien, tout en manquant de justesse dans le dernier geste. On pourrait même parler d’un caractère un peu tendre.

À lire

OM : Pierre-Emerick Aubameyang déterminé malgré la défaite à Brighton

L’éclair de Joao Pedro

Pas de quoi rassurer un Gattuso déjà bien chaud sur son banc de touche entre des insuffisances techniques importantes, en plus d’un manque d’impact, et parfois même d’une concentration trop lâche à l’image des relances de Balerdi et de l’apathie de Lodi. Le Brésilien en faisait d’ailleurs les frais peu après la reprise (56e), aussi bien pour des raisons techniques que physiques. Vitinha cédait également sa place à Ndiaye et cela commençait à enrayer un peu la supériorité collective des Anglais (59e), avec toujours cette même difficulté à conclure (59e). C’est le paradoxe de cette confrontation car c’est finalement l’OM qui se procurait les situations les plus dangereuses.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Brighton 13 6 5 4 1 1 10 5 2 Marseille 11 6 4 3 2 1 14 10

Après la barre de Clauss, c’est Harit qui frappait sur le poteau de Steele (60e), puis Clauss faisait parcourir un nouveau frisson dans la défense adverse (69e). Ce temps fort ne durait pas. Brighton affichait sa détermination à jouer haut et à assiéger le but. Les occasions franches manquaient encore et toujours à l’appel jusqu’à ce coup de canon de Joao Pedro fatal (1-0, 89e). Il n’y avait plus le temps de revenir. De toute façon, l’OM n’a jamais mis les bons ingrédients et s’incline, abandonnant au passage cette fameuse 1ère place. Comme pour Toulouse et Rennes, il faudra passer par les barrages et un adversaire sortant de la Ligue des Champions…

L’homme du match : Joao Pedro (8) : buteur dans quatre des cinq derniers matchs de son équipe en C3, le Brésilien a montré au fil des rencontres qu’il s’était pleinement adapté à la compétition. Habitué à décrocher pour venir chercher les ballons très bas, l’attaquant des Seagulls a excellé par son jeu dos au but et sa protection de balle. Inspiré, il s’est signalé par sa prise de risque (4 tirs, 2 cadrés) et a donné le tournis à la charnière centrale phocéenne. À l’affût sur une déviation de Ferguson, il croise suffisamment sa frappe pour nettoyer la lucarne de Lopez et offrir la première place à Brighton (88e). Sans aucun doute le héros de la soirée. Remplacé par Veltman (90e).

La suite après cette publicité

Brighton Hove & Albion

- Steele (4,5) : choisi pour défendre les cages de Brighton en Ligue Europa, l’Anglais a eu très chaud en constatant le ballon frappé sa barre transversale à la suite d’une tentative de Clauss contrée (15e). Outre cette opportunité franche olympienne, le portier des Seagulls a passé un premier acte plutôt tranquille. Peu sollicité jusqu’à l’heure de jeu, le Britannique a une nouvelle fois été sauvé par son montant au terme d’un déboulé côté gauche d’Harit (59e). Vigilant, il sort avec autorité pour boxer le cuir devant Mbemba (71e).

- Igor (5) : préféré à Lamptey, le Brésilien a réalisé un match correct. Outre cette percée d’Harit, immédiatement rattrapé par la patrouille britannique (24e), le latéral droit des Seagulls n’a pas eu besoin de forcer défensivement face à des Marseillais inoffensifs au cours du premier acte. Toujours attentif au retour des vestiaires, l’ancien joueur de la Fiorentina a certes été dépassé sur quelques combinaisons marseillaises dans sa zone mais a su globalement répondre présent dans les duels.

La suite après cette publicité

- Dunk (5,5) : très décevant lors de la confrontation aller, le capitaine des Seagulls a retrouvé des couleurs à l’AMEX Stadium. Avec Van Ecke, l’Anglais a formé une charnière centrale solide pour gérer les déplacements d’Aubameyang, principal danger côté marseillais en vue de sa forme actuelle étincelante. Outre sa grande implication dans les duels, l’expérimenté défenseur de 32 ans a montré une réelle envie de jouer vers l’avant en touchant de nombreux ballons (114), le tout en s’appliquant dans ses transmissions.

- Van Ecke (5,5) : associé à Dunk en charnière centrale, le Néerlandais n’a pas hésité à sortir de sa zone pour mettre la pression sur Aubameyang, quitte à clairement dépasser ses prérogatives habituelles pour venir apporter le surnombre aux avant-postes (24e). Présent dans l’impact physique, il a fait preuve de grinta pour mettre Harit en échec (23e). Solide dans les duels, l’ancien joueur de Blackburn a tenu son rang pendant le temps fort marseillais après l’heure de jeu.

- Hinshelwood (5) : aligné à gauche au détriment de Veltman, la pépite anglaise a été sérieuse en se contentant de défendre sur Clauss. Sans véritablement crevé l’écran dans ses montées, le latéral gauche des Seagulls a effectué quelques combinaisons avec Mitoma tout en essayant de le trouver dans la profondeur. Chahuté au retour des vestiaires par Harit, qui a tenté de sonner la révolte côté marseillais à l’image de sa grosse occasion à l’heure de jeu, il s’est progressivement remis dans le sens de la marche avant de céder sa place. Remplacé par Milner (75e).

- Adingra (6) : un véritable poison pendant les 45 premières minutes. Si l’Ivoirien a été le premier à tester la vigilance de Lopez d’une frappe du gauche (6e), il a su avec intelligence profiter des manquements de la défense marseillaise pour être trouvé entre les lignes. Très libre dans ses déplacements mais manquant de lucidité dans le dernier geste (58e), il n’a finalement pas été en mesure de faire la différence devant le but. Remplacé par Evan Ferguson (65e). Aligné en pointe aux côtés de Joao Pedro, la pépite irlandaise a usé de son physique pour bousculer les défenseurs adversaires. Décisif, il est à l’origine de la déviation sur le but de Joao Pedro (88e).

- Gilmour (7) : aux côtés de Gross dans l’entrejeu, l’Ecossais a surclassé le milieu de terrain marseillais. Et pour cause, lui et son compère ont privé leurs adversaires de la possession. Dans son jardin, le joueur passé par Norwich et Chelsea a apporté sa qualité technique pour être présent à la construction du jeu.De bout en bout, il a mis beaucoup d’intensité dans le cœur du jeu. Dans l’entrejeu, le numéro 11 de Brighton a gratté de nombreux ballons face à l’imprécision des hommes de Gennaro Gattuso. Enfin, on notera sa propreté dans les transmissions (97% de passes réussies). Remplacé par Baleba (90e).

- Gross (7) : en pleine forme en championnat, l’international allemand était l’un des joueurs à suivre ce soir. L’homme aux 4 sélections avec la Mannschaft a fait preuve d’un gros volume de jeu à l’image de son partenaire dans l’entrejeu et s’est montré impérial à la récupération, un compartiment du jeu qui lui avait fait défaut à l’aller. À l’aise balle au pied au retour des vestiaires pour orienter le jeu en direction de Mitoma (58e, 64e, 74e), l’ancien joueur d’Ingolstadt et de Karlsruhe a apporté sa qualité technique pour conserver le ballon. En outre, il est comme le bon vin, il se bonifie avec l’âge.

- Buonanotte (5) : d’entrée de jeu, l’Argentin a montré beaucoup d’agressivité en pressant très haut les Olympiens pour déstabiliser leur défense et gêner la relance courte, quitte à pousser Balerdi à la faute. Immédiatement dans le coup, il a lui aussi été un véritable danger pour ses adversaires dans les 25 derniers mètres par sa capacité à combiner dans les petits périmètres. Cependant, le jeune joueur de 18 ans a perdu quelques ballons évitables. Remplacé par Lallana (75e), averti pour s’être échauffé avec Ounahi.

- Mitoma (5) : servant de relais entre le milieu de terrain et l’attaque, le Japonais a touché de nombreux ballons afin d’exploiter pleinement son couloir gauche. Vif, il a donné du fil à retordre à Meïté, novice à ce stade de la compétition, en allant régulièrement le provoquer. Davantage sollicité dans la profondeur au retour des vestiaires, il a été en mesure de créer des différences. En revanche, il a péché dans le dernier geste. Sur un service cinq étoiles de Gross, il tergiverse trop à nouveau et rate son centre (73e).

- Joao Pedro (8) : voir ci-dessus.

Olympique de Marseille

- Pau López (5) : le gardien de but espagnol a été très sollicité par les offensifs adverses, mais il a su rassurer son arrière-garde par sa vigilance face aux nombreuses tentatives des Seagulls ou au moyen de ses interventions aériennes pour faire respirer les siens. Toujours aussi précieux sur sa ligne en seconde période face aux multiples assauts anglais, il craquait en fin de match, immobile sur la frappe en lucarne de Joao Pedro (88e). Terrible.

Clauss (4) : il faut dire que la copie du latéral droit marseillais était plutôt mitigée. Car offensivement, l’ancien Lensois a été plutôt intéressant sur son couloir, heurtant même la barre transversale (24e). Néanmoins défensivement, le Bleu était clairement inquiété en première période, grandement bousculé par les flamboyances techniques de Mitoma ou encore Joao Pedro. Un positionnement qui permettait à son voisin de gauche, Meïte, de briller par sa présence défensive.

- Meïte (5) : pour sa toute première titularisation depuis son arrivée à l’OM fin août, le défenseur ivoirien avait la lourde tâche de couvrir le flanc droit, souvent déserté par un Clauss offensif. L’Eléphant, tout comme Mbemba, était bien placé pour contrer les initiatives d’attaques des Seagulls, venant même coller l’adversaire en dehors de la surface pour fermer des solutions dans le dernier tiers.

- Balerdi (4,5) : s’il a été aligné dans la défense à 3, l’Argentin se montrait déterminé à amener de l’impact physique pour décourager l’adversaire et éviter d’être pris de vitesse dans les 30 derniers mètres. Sa sortie fatale sur Gilmour ouvrait l’espace à Joao Pedro, buteur en fin de rencontre pour offrir la première place aux Seagulls.

- Mbemba (5) : le défenseur congolais, positionné en libéro dans cette charnière tripartite mais surtout porteur du brassard de capitaine, était important dans les phases défensives marseillais, avec ce rôle d’avant-dernier rempart, toujours présent dans les centres adverses pour dégager le ballon. En retard sur le seul but du match, il n’était clairement pas à blâmer, tant son abattage défensif était important pour garder l’OM dans le match. Averti à la 75e minute de jeu.

- Renan Lodi (3) : si Gennaro Gattuso attendait de voir des prises d’initiatives intéressantes de la part de ses latéraux, il aurait pu être content de Clauss mais certainement pas du Brésilien. L’ancien Colchonero, en plus de ne pas prendre de risque offensivement, était à la ramasse face à son adversaire, laissant trop de terrain à Brighton pour faire son jeu. Remplacé par Murillo (55e) qui, en quelques minutes, a été plus entreprenant que son concurrent à gauche.

- Veretout (3,5) : alors qu’il était l’un des maillons forts de l’Olympique de Marseille depuis le début de saison, le milieu de terrain tricolore a clairement perdu de sa superbe ce jeudi soir. S’il était quelque peu vigilant dans les phases défensives, c’est à l’attaque que l’ancien Romain a pêché pour proposer des solutions et fluidifier le jeu, sans la moindre volonté d’amener l’équipe vers l’avant par la conduite de balle ou la passe…

- Ounahi (3,5) : tout comme son compère dans l’entrejeu, le Marocain a connu une soirée compliquée, que ce soit dans ses prises de décision, souvent ratées, ou encore dans sa gestion des espaces dans le rond central. Souvent en retard lors des possessions bleu-et-blanc, le demi-finaliste du dernier Mondial était à l’origine de quelques offensives des siens. Averti à la suite d’une altercation avec Lallana (78e).

- Harit (4,5) : dernier élément du milieu de terrain, le Lion de l’Atlas était bien plus inspiré que les deux derniers coéquipiers cités. Balle au pied, l’ex-Nantais n’hésitait pas à faire remonter le bloc équipe et aller inquiéter la défense anglaise, sans réelle efficacité dans le dernier geste. Il trouvait néanmoins le bois droit des Seagulls en fermant son pied sur sa frappe au premier poteau (59e). Remplacé par Ismaïla Sarr (78e), lui aussi averti (90+4e).

- Aubameyang (3,5) : l’attaquant gabonais n’aura pas été aussi étincelant qu’à l’habitude. Auteur de 5 réalisations en C3 et sur une forme récente olympique (7 buts sur ses 4 derniers matches), la Panthère n’a pas réussi à montrer ses griffes, souvent bien contenu à la vitesse par Van Hecke. S’il redescendait sur le terrain pour amener du surplus au milieu de terrain, il a été très peu en vue dans la surface de réparation, sa seule frappe passant bien loin des buts de Steele (51e).

- Vitinha (3) : il ne fallait pas être un numéro 9 dans cette rencontre pour briller. Le buteur portugais était l’auteur d’une prestation difficile. Très peu trouvé dans son rôle de pivot, ses quelques prises de balle étaient compliquées par une maîtrise technique limitée. Remplacé par Iliman Ndiaye (52e), souvent volontaire pour amener le ballon dans le camp adverse mais dont le manque de justesse avait clairement terni sa prestation à l’AMEX Stadium.