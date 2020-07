Liga : Leganés enfonce l'Espanyol

C'était le match de la mort. L'Espanyol, dernier, accueillait Leganés, avant dernier. Les Catalans pointaient à onze unités du premier non-relégable, alors que les Pepineros étaient eux à dix points de la dix-septième marche. Et au final, c'est le club de la banlieue de Madrid qui s'est imposé, sur le score de 1-0.

C'est l'Uruguayen Jonathan Silva qui a inscrit le seul et unique but de la partie à la 53e minute, en vrai buteur dans la surface adverse. Les Catalans terminaient à dix suite à l'expulsion de Calleri en toute fin de match. Une victoire limite anecdotique puisque les deux formations sont déjà plus ou moins condamnées à la relégation...