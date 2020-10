Le groupe du PSG contre Angers

Le PSG ouvre cette 6e journée de Ligue 1 par la réception d'Angers au Parc des Princes. À quelques heures seulement du coup d'envoi (21h), le champion de France a communiqué son groupe. Il n'y a pas vraiment de surprise puisque comme l'a annoncé Thomas Tuchel en conférence de presse la veille, Neymar et Gueye sont tous les deux présents. Jesé est également de la partie.

Il y a quelques absents en revanche comme Di Maria et Kurzawa, suspendus après les incidents survenus contre l'OM. Bernat et Kehrer sont quant à eux blessés. A l'inverse de Kalimuendo en instance de départ en prêt, les jeunes Fadiga et Ruiz sont convoqués pour cette rencontre qui sera à suivre sur site à partir de 20h.

Le groupe parisien :

Navas, Rico, Letellier - Florenzi, Dagba, Diallo, Kimpembe, Bakker, Marquinhos - Verratti, Herrera, Gueye, Paredes, Draxler, Sarabia, Fadiga, Ruiz - Jesé, Icardi, Mbappé, Neymar.