Conference League : Lens affrontera le Panathinaïkos ou l’Ajax Amsterdam

Seul représentant français en Ligue Europa Conference suite à sa septième place en Ligue 1 la saison dernière, le Racing Club de Lens aura fort à faire pour rejoindre la phase de groupe. En effet, le club artésien sait depuis cet après-midi quel sera son adversaire pour les barrages de la C4.

La suite après cette publicité

Ainsi, les Nordistes seront opposés au perdant du 3e tour préliminaire de la Ligue Europa opposant le Panathinaïkos et l’Ajax Amsterdam. Deux possibles gros morceaux qui offriront une double confrontation difficile à l’équipe de Will Still. Les matches se dérouleront le jeudi 22 et le jeudi 29 août prochain avec un match aller au Stade Bollaert.