PSG : Luis Enrique balance sur le déclassement de Kylian Mbappé

Depuis quelques jours, divers extraits de la série consacrée à Luis Enrique sur Movistar+ sont diffusés ici et là. La semaine dernière, la chaîne de télévision espagnole a partagé des images sur lesquelles on voyait Lucho faire un discours puissant à Kylian Mbappé, qui était encore sous ses ordres à ce moment-là. «J’ai lu que tu aimais Michael Jordan. Michael Jordan attrapait tous ses coéquipiers par les couilles et il défendait comme un fils de pu.. (…) Toi, tu dois donner cet exemple, premièrement comme personne et comme joueur, d’aller faire le pressing. Tu dois aller presser Cubarsi. Le presser et revenir rapidement. Pourquoi ? Pour être un leader. Tu es un phénomène, un joueur de classe mondiale, aucun doute là-dessus. Mais ça ne me suffit pas. Un vrai leader, c’est quelqu’un qui peut t’aider même s’il ne marque pas. Si tu montres l’exemple aux autres en allant presser, tu sais ce qu’on va avoir ? Une pu… de machine d’équipe ! Je veux que tu partes d’ici par la grande porte. En attaque, je n’ai rien à te dire. Mais tu dois devenir le meilleur joueur de l’histoire en défendant. Ça, c’est un leader, c’est Michael Jordan. C’est bon pour toi ? Tout est clair ? »

La suite après cette publicité

Ce lundi, Movistar+ nous régale en diffusant des extraits où le coach du PSG vide son sac sur la gestion de la star française. «Kylian était la pierre angulaire de ce projet sur lequel tout reposait. On essayait de défendre de telle manière pour qu’il ne se fatigue pas, attaquer de telle manière pour qu’il ait de la liberté. Depuis que je sais qu’il ne sera plus là, ce n’est plus notre priorité et la base du projet. C’est l’équipe (…) Kylian le joueur est le numéro 1, sans aucun doute. Mais Kylian la personne est meilleure que le joueur, plus que vous ne pouvez l’imaginer. Gentil, bien éduqué, attentif, correct, tout ça. Mais je crois que la saison prochaine, nous serons meilleurs. Les gens vont dire : "meilleurs sans Kylian?" Oui, oui.» Pour le moment, il est difficile de dire que le PSG est meilleur sans lui, mais Luis Enrique y croit comme il l’a avoué à plusieurs reprises.