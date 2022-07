Mönchengladbach chaud sur Denis Bouanga

À 27 ans, Denis Bouanga a été l'un des rares à surnager l'an passé à Saint-Étienne avec 9 buts et 6 passes décisives inscrits en 37 matches de Ligue 1. Vu son niveau et son salaire, on imagine mal l'international gabonais repartir sur une nouvelle saison avec les Verts en L2.

Pisté par plusieurs clubs de L1, l'ancien Nîmois, en fin de contrat en juin 2023, a fait de l'étranger sa priorité. Cela tombe bien, le Borussia Mönchengladbach, qui compte dans ses rangs d'autres anciens de Ligue 1 (Marcus Thuram, Alassane Pléa, Ramy Bensebaini, Manu Koné notamment) est très chaud sur l'attaquant stéphanois selon nos informations. Reste désormais à se mettre d'accord sur les modalités d'un transfert de l'un des joueurs les plus convoités des relégués des cinq grands championnats européens.