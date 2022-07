Les bonnes pioches à aller chercher chez les relégués des 5 grands championnats

Alors que la saison s'est achevée il y a un bon mois dans les cinq plus grands championnats européens, les clubs relégués ont commencé à se faire piller. Une tendance qui devrait continuer au fil des semaines. Les autres clubs ne vont pas se faire prier puisqu'il y a de bonnes opportunités à faire. Commençant en Allemagne où le Hertha Berlin s'est maintenu après un barrage contre Hambourg, mais l'Arminia Bielefeld et Greuther Fürth ont terminé dans la charrette. Lanterne rouge, Greuther Fürth a déjà vu ses buteurs Jamie Leweling (Union Berlin) et Jessic Ngankam (Hertha Berlin) quitter le club tout comme le défenseur Maximilian Bauer (Augsbourg). Auteur d'une belle saison (9 buts et 6 offrandes en 34 matches), le buteur suédois Branimir Hrgota (27 ans) sera surveillé. Cologne semble particulièrement intéressé. Du côté de l'Arminia Bielefeld, Patrick Wimmer (Wolfsbourg) a déjà été recruté contre 5 millions d'euros et certains éléments seront à débaucher comme le milieu offensif japonais Masaya Okugawa (25 ans, 8 buts et 1 offrande en 33 matches) et le latéral gauche américain Georges Bello (20 ans, 10 matches disputés) arrivé l'hiver dernier.

Direction la France cette fois où Bordeaux a dû faire face à une incroyable vague de départ avec les joueurs prêtés (Anel Ahmedhodzic, Javairô Dilrosun, Josuha Guilavogui, Gidéon Mensah, Ricardo Mangas, Thimothée Pembélé et Danylo Ignatenko) ainsi que Marcelo Guedes, Jimmy Briand, Benoît Costil et Otavio libres. Devant vendre, les Girondins disposent de quelques éléments intéressants notamment dans le domaine offensif. Comme nous vous l'avons révélé, Montpellier, l'Olympique de Marseille, le Werder Brême, Fribourg, Lens, Reims, Monaco ou encore l'Olympique Lyonnais surveillent la situation de Sékou Mara. L'attaquant de 19 ans qui s'est révélé cette saison (6 buts en 26 matches) pourrait partir en cas d'offre avoisinant les 10M€. Situation similaire pour Hwang Ui-jo (29 ans, 11 buts et 2 offrandes en 32 matches) de Ligue 1. Le Sud-Coréen a notamment été évoqué à Nantes et Montpellier. Devant toujours, Alberth Elis (26 ans, 9 buts en 20 matches) devrait intéresser puisque des pistes anglaises, italiennes, allemandes et turques ont été évoquées. Comme pour les deux autres éléments offensifs, il faudra compter environ 10 millions d'euros pour le signer. En perte de vitesse, Rémi Oudin (25 ans) peut néanmoins s'avérer être une recrue d'expérience pour un club jouant le maintien dans l'élite tandis que Jean Onana (22 ans) va intéresser après sa belle saison.

Metz et Saint-Étienne vont vivre un exode

Également descendu, le FC Metz a vu Thomas Delaine signer à Strasbourg ainsi que Farid Boulaya, Nicolas De Préville, Ibrahim Amadou, Opa Nguette et Jean-Armel Kana-Biyik partir libre. Intéressants dans la mission maintien, les Maliens Boubacar Traoré (20 ans) et Kiki Kouyaté (25 ans) figurent parmi les meilleurs éléments du club mosellan. Malgré une longue blessure, Fabien Centonze (26 ans) avait réalisé une belle première partie de saison (4 buts et 1 offrande en 19 matches). Comme nous vous l'avons révélé, Rennes, Nice et Schalke 04 apprécient le joueur et pourraient avancer leurs pions cet été. Pisté par le Genoa relégué en Serie B malgré sa saison décevante, Ibrahima Niane (23 ans) risque aussi de quitter le club. Relégué après sa défaite en barrages contre Auxerre, l'AS Saint-Étienne est en train de changer son effectif. Wahbi Khazri et Arnaud Nordin ont signé libre à Montpellier tandis que Romain Hamouma a pris la direction d'Ajaccio. Timothée Kolodziejczak, Ryad Boudebouz, Eliaquim Mangala, Miguel Trauco, Assane Dioussé, Bakary Sako et Bilal Benkhedim quittent aussi le club librement. Dans cette situation, il reste encore quelques éléments intéressants à débaucher comme Adil Aouchiche (19 ans), Mahdi Camara (23 ans) ou encore le jeune Lucas Gourna-Douath (18 ans). Ce dernier plairait notamment au RB Leipzig. Plus âgé et auteur de 9 buts et 6 offrandes en 37 matches, Denis Bouanga (27 ans) pourrait aussi quitter les Verts et aider plusieurs équipes de Ligue 1.

Au Royaume de sa Majesté, Norwich City a terminé bon dernier. Parmi les joueurs à aller chercher on peut penser à Milot Rashica (26 ans) et Josh Sargent (22 ans) qui n'ont pas su s'adapter en Premier League après leur départ du Werder Brême, mais aussi au jeune espoir grec Christos Tzolis (20 ans). Prêté à Bournemouth l'an dernier, Todd Cantwell (24 ans) pourrait être un joueur intéressant à relancer tout comme le Français Pierre Lees-Melou (29 ans, 33 matches, 1 but et 1 offrande). Suivi par Arsenal, Brentford ou encore Manchester United, Max Aarons (22 ans) pourrait lui aussi se laisser tenter par un départ. Du côté de Watford, les départs de Cucho Hernandez (Colombus), Philip Zinckernagel (Olympiacos) ainsi que ceux libres de Joshua King et Nicolas Nkoulou sont confirmés. Dès lors, certains joueurs connus en France peuvent intéresser. On pense à Hassane Kamara (28 ans) évoqué à Lyon tout comme Moussa Sissoko (32 ans) l'international français. Ex-éléments de Ligue 1, Imrân Louza (23 ans) et Samuel Kalu (24 ans) peuvent être relancés tandis que le Nigérian Emmanuel Dennis (24 ans, 10 buts et 6 offrandes en 33 matches) risque d'attirer des prétendants. Auteur d'une saison plus contrastée, Ismaïla Sarr (24 ans) plaît particulièrement à West Ham. Enfin du côté de Burnley c'est aussi la révolution avec le départ de Nick Pope à Newcastle tandis que James Tarkowski et Ben Mee sont désormais libres. Les Clarets devraient se débarrasser de Wout Weghorst (29 ans) qui plaît à Bruges et Besiktas tandis que Dwigt McNeil (22 ans) est évoqué du côté de Tottenham, West Ham et Newcastle. Enfin, l'ancien Lyonnais Maxwel Cornet (25 ans) qui a marqué 9 buts en 26 matches de Premier League cette saison pourrait faire office de bonne affaire.

Cagliari et Venise peuvent encore se faire piller

En Italie, Cagliari a glissé en Serie B et a déjà perdu Keita Baldé (libre) et Alessio Cragno (Monza). La formation sarde devrait encore voir partir d'autres joueurs à l'image de son capitaine João Pedro. Le buteur brésilien naturalisé italien de 30 ans a notamment été lié à Wolfsbourg, Fribourg, Lille et même Strasbourg. Auteur d'un bel exercice (31 matches, 1 but et 2 offrandes), Raoul Bellanova (22 ans, ex-Bordeaux) a été lié de son côté à l'Inter Milan tandis que les internationaux uruguayens Gastón Pereiro (27 ans) et Nahitan Nández (26 ans) pourraient rendre service à de nombreux clubs. La sentinelle roumaine Razvan Marin (26 ans) qui a notamment délivré 6 offrandes en 36 matches de Serie A est également une belle opportunité à saisir. Si le Genoa a déjà perdu la majorité de ses cadres avec notamment certains joueurs qui n'étaient que prêtés, du côté de Venise il y a des affaires à réaliser. Arrivé du Bayern Munich l'hiver dernier, Michaël Cuisance (22 ans) n'a pas réussi à aider son équipe dans l'opération maintien tout comme la révélation américaine Gianluca Busio (20 ans). Comptabilisant respectivement 7 et 9 buts, David Okereke (24 ans) et le Français Thomas Henry (27 ans) sont des joueurs intéressants à aller débaucher.

En Espagne, les relégués ont commencé à se faire piller. Lanterne rouge, Levante a vu José Luis Morales (Villarreal) et Shkodran Mustafi (libre) quitter le club. Le Martiniquais Mickaël Malsa (26 ans) pourrait intéresser tout comme le milieu offensif macédonien Enis Bardhi (26 ans). Moins en verve cette saison, José Campaña (29 ans) est une valeur sûre de Liga et pourrait intéresser dans l'élite espagnole tout comme Jorge de Frutos (25 ans) dont l'exercice a été satisfaisant sur le plan individuel (4 buts et 7 offrandes en 25 matches). Au Deportivo Alavés, Joselu (Espanyol) et John Guidetti (AIK) ont déjà quitté le club, mais le latéral gauche Rubén Duarte (26 ans, 5 offrandes en 34 matches pourraient apporter de fiers services dans l'élite). Du côté de Grenade, Darwin Machis (Juarez) et Monchu (Valladolid) sont déjà partis, alors que Maxime Gonalons (33 ans) a signé à Clermont. Le jeune portier portugais Luís Maximiano (23 ans), tout comme son compatriote Domingos Duarte (27 ans), qui évolue en défense centrale, devraient intéresser. Même son de cloche pour Luis Suarez (24 ans). Auteur de 8 buts et 4 offrandes en 37 matches, le Colombien a vu son nom revenir du côté de Séville. Sur le mercato, les clubs ont des opportunités intéressantes à faire du côté des grands perdants de la saison.