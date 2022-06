Nantes : Hwang Ui-Jo plaît beaucoup

«Si j’ai une bonne équipe qui se manifeste, je veux partir le plus tôt possible.» Il y a quelques jours, en conférence de presse, Hwang Ui-Jo (29 ans), 11 réalisations cette saison en Ligue 1, affichait haut et fort son souhait de quitter les Girondins de Bordeaux, relégués en Ligue 2, au plus vite. Il se trouve que des clubs ont entendu l'appel de l'attaquant, buteur avec la Corée du Sud jeudi en amical face au Brésil (1-5).

Selon nos informations, le FC Nantes en fait partie. Mieux, Antoine Kombouaré, qui a perdu son arme offensive n° 1 avec le départ de Randal Kolo Muani (23 ans) à l'Eintracht Francfort, l'apprécie tout particulièrement et l'a inscrit en bonne place sur sa short-list. Également intéressés par Arkadiusz Milik (28 ans, OM), les Canaris, qualifiés pour la prochaine Ligue Europa, préparent un mercato ambitieux.