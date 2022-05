Le FC Nantes veut s'offrir Arkadiusz Milik !

La suite après cette publicité

Championnats européens clôturés, place au mercato estival et son premier lot de spéculations. Et la dernière rumeur tombée risque d'ailleurs de faire grand bruit. Selon les indiscrétions de RMC Sport, le FC Nantes, sous l'impulsion de son président Waldemar Kita, rêverait de s'offrir... Arkadiusz Milik ! Arrivé sous la forme d'un prêt avec option d'achat à l'Olympique de Marseille à l'hiver 2021, l'avant-centre polonais, âgé de 28 ans, appartient à l'Olympique de Marseille jusqu'en 2024.

Neuvièmes du dernier exercice mais qualifiés pour la prochaine Ligue Europa après leur succès face aux Aiglons en finale de la Coupe de France, les Canaris pourrait donc frapper le premier grand coup sur ce marché des transferts. Une opération qui pose malgré tout beaucoup de questionnements. Cette approche nantaise pourrait-elle intéresser le numéro 9 des Phocéens, et ce, à quelques mois de la prochaine Coupe du Monde, prévue au Qatar ? Comment conclure cette transaction ? Un transfert entre 12 et 15 millions ? Un prêt ?

Milik, un rêve inaccessible pour le board nantais ?

Si l'opération semble difficilement réalisable, qui plus est quand on sait que l'international polonais (62 sélections, 16 buts) émarge actuellement à près de 3,5 millions d'euros nets par an dans la cité phocéenne, cette information a bel et bien été confirmée par l'entourage de la direction du FC Nantes. «Il y a beaucoup d'intérêt autour d'Arek, on parle d'un vrai attaquant. Mais notre idée est de garder les meilleurs et Milik est attaché au club», déclarait récemment le président et directeur général de l'OM Pablo Longoria concernant l'avenir de son protégé.

Déterminé à le conserver, le board marseillais reste malgré tout pendu à la décision d'un joueur sur courant alternatif depuis son arrivée sur la Canebière et souvent en désaccord avec son entraîneur. Titularisé puis relégué sur le banc avant d'être rappelé dans le onze de départ, l'ancien buteur du Napoli n'a encore jamais su sur quel pied danser sous la houlette de Jorge Sampaoli. Malgré tout, comme l'indiquait dernièrement La Provence, Milik ne semblait pas disposer à quitter l'OM. Lors d'un échange avec son sélectionneur Czesław Michniewicz, le buteur de la Pologne avait ainsi assuré qu'il ne comptait pas changer d'air lors du prochain mercato estival. Avec la Coupe du Monde au Qatar en ligne de mire, le natif de Tychy, heureux à Marseille, semble donc bien décidé à arborer la tunique ciel et blanc la saison prochaine. Mais sait-on jamais...