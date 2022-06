Mercato : Hwang Ui-Jo veut s'enfuir de Bordeaux le plus vite possible

Il a pendant longtemps été la seule éclaircie dans la saison bordelaise. Après un exercice 2020/2021 plutôt réussi avec 12 buts et 3 passes décisives en Ligue 1, Hwang Ui-Jo était l'une des valeurs sûres offensives de Bordeaux cette année. Et qu'importe si Bordeaux, en quête d'argent lors du dernier mercato estival, a tenté de le vendre d'abord au Dynamo Moscou (refus du joueur) puis de l'échanger avec Jovane Cabral au Sporting Lisbonne (si Hwang et les deux clubs étaient d'accord, ce n'était pas le cas de Cabral). Finalement, après un flou sur son avenir, c'est bien avec Bordeaux que l'attaquant sud-coréen a disputé cet exercice 2021-2022. Un exercice qui a fini par voir son club être relégué en Ligue 2 malgré ses 11 buts et 2 passes décisives.

S'il a longtemps porté les Girondins en Ligue 1 avec des buts décisifs, Hwang Ui-Jo a fini par s'écrouler comme l'équipe lors des derniers matches et a même fini par faire preuve d'un impressionnant déchet devant le but, au moment où son équipe en avait le plus besoin. « Je ne suis pas satisfait personnellement ou collectivement de cette saison qui vient de s’écouler, mais j’ai terminé la saison sans blessure », a-t-il expliqué en conférence de presse ce mercredi avec sa sélection avant d'affronter le Brésil. Mais maintenant que Bordeaux est en Ligue 2, difficile de le voir rester encore une saison en Gironde surtout que le club a besoin de liquidité pour rembourser les dettes.

Le joueur veut rapidement quitter le club

Interrogé sur son avenir lors de cette conférence de presse, Hwang Ui-Jo a d'ailleurs été très clair et n'a pas donné de faux espoirs aux supporters bordelais. Il veut quitter le club le plus rapidement possible. «Si j’ai une bonne équipe qui se manifeste, je veux partir le plus tôt possible. Personne ne sait ce que l’avenir nous réserve. Tout d’abord, j’essaierai de faire de mon mieux lors des 4 matches actuels avec la sélection, puis s’il y a une bonne équipe qui se manifeste, j’aimerais être transféré dès que possible afin d’avoir le temps de m’adapter à cette nouvelle équipe». Un message assez clair.

L'attaquant de 29 ans qui était évalué à 12 millions l'été dernier possède toujours une belle côte sur le marché des transferts. Plusieurs clubs de Ligue 1 se sont déjà montrés intéressés par son profil comme Montpellier. L'été dernier, en fin de mercato, l'OM avait aussi montré un intérêt pour le joueur. Reste à savoir maintenant quel club va réussir à attirer le Sud-Coréen et surtout quel club sera capable de débourser une telle somme pour racheter sa dernière année de contrat.