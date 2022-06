FC Metz : du beau monde sur Fabien Centonze

Après une première partie de saison superbe avec le FC Metz (4 buts et 1 passe décisive en 16 matches), Fabien Centonze a vu stopper nette ses belles performances. La faute à une longue indisponibilité. Hors jeu et bien évidemment frustré de ne pouvoir aider ses coéquipiers, il n'a rien pu faire pour aider son club à éviter la relégation.

Désormais en Ligue 2, le club lorrain va devoir vendre ses meilleurs joueurs pour équilibrer ses comptes. À commencer donc par Fabien Centonze. L'ancien Lensois est l'un des joueurs les plus cotés de cet effectif et sa valeur est estimée à 3 M€ par Metz. À ce prix-là et à la vue de la qualité du latéral droit dont les spécialistes du poste se font rares en Ligue 1 et même en Europe, Centonze ne manque pas de courtisans en ce début de mercato.

Rennes, Nice et Schalke 04 sont séduits

Selon nos informations, deux clubs de Ligue 1 ont pris quelques renseignements. Tout d'abord le Stade Rennais qui s'apprête à perdre Hamari Traoré et qui cherche un joueur capable de lui succéder sur le côté droit de la défense bretonne. Nice suit également le Messin. Le très polyvalent Jordan Lotomba a bien fait le job à droite, mais Youcef Attal n'a disputé qu'un tiers de la saison et pourrait bien aller voir ailleurs cet été.

Mais à l'étranger aussi, on s'intéresse tout particulièrement au profil du latéral droit sous contrat avec le FC Metz jusqu'en juin 2024. De source allemande, le directeur sportif de Schalke 04 s'est rapproché des représentants du joueur. Le club allemand, qui va faire son grand retour en Bundesliga et qui a toujours apprécié les joueurs de Ligue 1, est très chaud sur le latéral droit de 26 ans. À suivre.