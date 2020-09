Les Bleus vont affronter l'Ukraine en amical

Au début du mois de septembre, l'équipe de France s'est imposée en Suède (1-0) puis face à la Croatie (4-2) dans le cadre de la Ligue des Nations. Depuis, les Bleus ont retrouvé leurs clubs. Mais ce mercredi, la Fédération Française de Football en a dit plus sur le programme du prochain rassemblement prévu au mois d'octobre sur son site officiel.

«L'Équipe de France de Didier Deschamps sera opposée à l'Ukraine (24e au classement mondial de la FIFA) en amical le mercredi 7 octobre prochain à Saint-Denis. Le coup d'envoi de ce match est prévu à 21h10 (en direct sur TF1). Cette rencontre servira de préparation en vue des deux prochains rendez-vous des Bleus en Ligue des Nations de l'UEFA : contre le Portugal, le dimanche 11 octobre (20h45, en direct sur M6) à Saint-Denis, et en Croatie, le mercredi 14 octobre (20h45, en direct sur TF1), à Zagreb. Il s'agira de la dixième confrontation entre Français et Ukrainiens, depuis la première en 1999. Les Bleus comptent cinq victoires, pour trois nuls et une défaite. Les deux équipes ne se sont plus affrontées depuis le match de barrage de novembre 2013 (succès tricolore, 3-0, photo ci-dessus), qualificatif à la Coupe du monde 2014.»