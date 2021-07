L'OM prête son indésirable Kevin Strootman à Cagliari

Comme à chaque mercato, de nombreux joueurs prêtés reviennent dans leur club. Du côté de l'Olympique de Marseille, Pol Lirola (Fiorentina) et Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund) sont repartis, même si le transfert définitif du défenseur argentin au sein du club phocéen doit être officialisé prochainement. Mais dans l'autre sens, un certain Kevin Strootman devait reposer ses valises à Marseille cet été.

Prêté la saison passée au Genoa, au mois de janvier, le milieu de terrain néerlandais sortait d'une deuxième partie de saison intéressante avec la formation italienne (18 matches en Serie A, 4 passes décisives). A tel point que le principal concerné, d'après les médias italiens, souhaitait rester chez les Rossoblu. Mais finalement, le joueur de 31 ans ne continuera pas là-bas. Et à l'OM non plus.

Kevin Strootman à Cagliari jusqu'en 2023 ?

Toujours indésirable sur la Canebière, notamment à cause de son salaire très imposant, Kevin Strootman a une nouvelle fois être prêté par l'OM, cette fois-ci à Cagliari, qui a officialisé la nouvelle ce samedi matin : «le Cagliari Calcio a le plaisir d'annoncer que le joueur Kevin Strootman a été prêté par l'Olympique de Marseille jusqu'au 30 juin 2022 avec une option de renouvellement pour la saison suivante.» Prêté jusqu'à l'été prochain, le Néerlandais pourrait donc enchaîner en 2022/23, en sachant que son contrat à l'OM se finit en juin 2023.

Avec le récent seizième de Serie A, Kevin Strootman tentera donc d'illuminer l'entrejeu de la formation italienne qui a eu du mal en 2020-2021, frôlant la relégation en Serie B. Un prêt qui devrait donc faire les affaires de tout le monde, puisque l'Olympique de Marseille ne comptait pas sur lui pour la saison à venir. D'autant plus que le mercato estival n'est pas fini et que le club phocéen cherche encore à se renforcer.