Wolverhampton : Daniel Podence rejoint l’Arabie saoudite

Le mercato estival est désormais fermé en Arabie saoudite. Après un été plus calme que le dernier, plusieurs formations saoudiennes ont quand même dynamité le marché sur les dernières heures. Ce mardi, Al-Shabab s’est d’ailleurs offert un dernier grand coup avec la venue de Daniel Podence. L’ailier de poche de Wolverhampton était poussé vers la sortie et sort d’un prêt concluant avec l’Olympiacos l’an dernier.

Dans un communiqué officiel, les Wolves ont donné plus de détails sur le départ du Portugais de 28 ans : «Daniel Podence a finalisé son transfert permanent vers la Pro League saoudienne Al-Shabab. Le Portugais met fin à une association de quatre ans et demi avec les Wolves, pour qui il termine avec 108 apparitions et 16 buts, après avoir rejoint le club de l’Olympiacos en janvier 2020.»