Wolverhampton - Arsenal: les compositions officielles

Wolverhampton reçoit à domicile Arsenal ce samedi soir pour la 34ème journée de Premier League. À domicile, les Wolves s’organisent en 3-4-2-1 avec Sá aux cages. En défense, on retrouve Bueno, Kilman et T. Gomes. Doherty, Traoré, J. Gomes et Bueno sont au milieu de terrain. Et enfin, Doyle, Chirewa vont épauler en attaque Hee-Chan.

La suite après cette publicité

Arsenal s’articule en 4-3-3 avec Raya aux cages. En défense, on retrouve White, Saliba, Gabriel et Kiwior. Ødegaard, Havertz et Rice sont au milieu de terrain. Et enfin, Saka, Jesus et Trossard sont placés en attaque.

Les compositions:

Wolverhampton: Sá – Bueno, Kilman, T. Gomes – Doherty, Traoré, J. Gomes, Bueno - Doyle, Chirewa – Hee-Chan

La suite après cette publicité

Arsenal: Raya - White, Saliba, Gabriel, Kiwior - Ødegaard, Havertz, Rice - Saka, Jesus, Trossard