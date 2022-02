Chelsea : Thomas Tuchel salue le courage de Thiago Silva

À la veille de la réception de Lille ce mardi en 8es de finale aller de la Ligue des Champions, Thomas Tuchel était présent, ce lundi, en conférence de presse. L'occasion pour le technicien allemand d'insister sur les forces présentes du côté du club nordiste mais également d'offrir un discours encenseur à Thiago Silva. Arrivé au sein du club londonien en provenance du PSG à l'été 2020, le défenseur brésilien enchaîne depuis les performances de haute volée. Un rendement que son entraîneur a tenu à souligner en précisant notamment le courage de son joueur de quitter la capitale française pour relever un nouveau défi en Premier League.

«Les circonstances sont différentes parce que c’est un nouveau club et il y a des règles et une atmosphère différente. Tous les clubs ont une atmosphère spéciale. C’était une atmosphère spéciale à Paris et c’est pareil à Chelsea. Au club de Chelsea il y a aussi cette mentalité qui veut gagner, qui veut être fort. Thiago a été très courageux de prendre la décision de jouer en Premier League à son âge, de changer complètement sa vie avec son statut à Paris. Il a été formidable depuis son arrivée. C’est un grand plaisir d’être son coach car c’est un exemple tous les jours. Il est très humble, il est exceptionnel. Il a eu le courage de changer sa vie sur sa fin de carrière et c’est très impressionnant». L'intéressé appréciera...

