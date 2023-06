France - Grèce : la réaction à chaud de Randal Kolo Muani

La suite après cette publicité

Portée par le 40e but en sélection de Kylian Mbappé, l’équipe de France a fait le boulot face à la Grèce, ce lundi soir, pour prendre le large en tête du groupe B des qualifications à l’Euro 2024. Interrogé au micro de TF1 après la rencontre, Randal Kolo Muani (24 ans) a souligné l’état d’esprit des siens avant de promettre un nouveau but sous le maillot tricolore.

«On avait à cœur de gagner ce soir devant notre public, l’objectif est atteint, on peut aller tranquillement en vacances pour débuter une nouvelle saison. C’était un match un peu compliqué, c’était un peu fermé, le penalty a débloqué les choses, le rouge aussi, on a fait le travail tranquillement et on peut être fier de nous. Marquer ? Ca va pas tarder, on va continuer à travailler pour marquer ces buts». Le rendez-vous est donné.

