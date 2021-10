Ajax : André Onana va reprendre l’entraînement avec l’équipe première

Suspendu neuf mois par le Tribunal Arbitral du Sport après un contrôle positif à des produits dopants, André Onana sera libre de retrouver les terrains le 4 novembre prochain. S’il peut à nouveau s’entraîner depuis le mois de septembre, il a repris avec les U21 et non l’équipe première. En effet, les dirigeants de l’Ajax Amsterdam ne comptaient plus sur lui et s’attendaient à un départ de l’international camerounais, en fin de contrat en juin 2022. « Il était clair pour nous qu'André serait transféré l'été dernier », a déclaré Marc Overmars, directeur sportif des Lanciers, sur le site du club. « Cela ne s'est pas produit et il est donc toujours sous contrat avec nous. Ma position sur sa situation était claire, mais ensuite la nouvelle est tombée : Maarten Stekelenburg est out pour le reste de la saison. Les besoins de l'Ajax sont primordiaux et, de ce point de vue, il est bon qu'il rejoigne l'équipe première. »

À partir de ce jeudi, Onana va donc de nouveau s’entraîner avec l’équipe première de l’Ajax. Une nouvelle dont se réjouit Erik ten Hag : « personne n'est heureux de la situation créée par cette suspension. Mais il ne faut pas non plus être naïf. André est un gardien fantastique qui a beaucoup apporté à l'Ajax et il est en forme. Depuis le début du mois de septembre, il peut s'entraîner à nouveau à l'Ajax et il le fait chaque jour avec un dévouement total. Il est important pour l'Ajax d'avoir une bonne et profonde sélection à sa disposition, il y a de la place pour André dans cette sélection. Donc à partir d'aujourd'hui, il rejoindra l'équipe première sur le terrain d'entraînement. »