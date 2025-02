Le retour inespéré de Samuel Umtiti affole le LOSC

La vie sans football. Depuis un peu plus d’un an, Samuel Umtiti (31 ans) est privé de ballon rond. Ce n’est malheureusement pas la première fois de sa carrière que le joueur formé à l’Olympique Lyonnais doit composer avec des pépins physiques. Outre une blessure à l’ischio chez les Gones lors de la saison 2013-14 (18 jours d’absence, 7 matches manqués), il a passé plus de temps à l’infirmerie du FC Barcelone (618 jours d’absence, 118 matches manqués selon transfermarkt) que sur le terrain, puisqu’il a participé à 133 rencontres toutes compétitions confondues entre 2016 et 2023 (2 buts). Ce qui l’a freiné en plein élan puisqu’il était le taulier de la défense catalane.

Le pari lillois

Tout cela lui a d’ailleurs miné le moral, puisqu’il a reconnu avoir traversé un épisode de dépression dans les colonnes de Marca. «J’ai passé quatre ans en Catalogne en dépression, non seulement sur le plan sportif, mais aussi dans la vie de tous les jours. Au début, après mon déménagement en Espagne, je me sentais apprécié, je jouais à un haut niveau. Puis j’ai commencé à me méfier, je me suis senti mal, j’ai réalisé que plus personne ne croyait en moi.» Pour retrouver le sourire et le plaisir, il a été envoyé en prêt du côté de Lecce, entre 2022 et 2023. Là-bas, le défenseur central (25 matches joués) s’est retrouvé à tous les niveaux. Il a aussi été mieux physiquement, puisqu’il n’a manqué que 15 jours de compétitions, soit seulement 3 rencontres. Le bonheur était donc dans le prêt.

De retour en Catalogne, alors qu’on évoquait une possible suite du côté de Lecce, "Big Sam" a finalement mis un terme à son contrat d’un commun accord avec les Culés. Lié jusqu’en 2026 au Barça, il s’est donc retrouvé libre comme l’air. Très rapidement, son nom a été cité du côté de l’OL, où ses amis Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette étaient de retour. Mais c’est dans le nord, au LOSC, qu’il a posé ses valises le 22 juillet 2023 pour deux saisons avec l’envie de repartir du bon pied. Un gros pari de la part des Dogues. Mais le natif de Yaoundé était prêt à tout donner. «Je suis très heureux d’intégrer ce groupe et ce club. J’attendais ce moment depuis longtemps, et je suis très content que cela se fasse. J’ai beaucoup aimé le discours ambitieux du président et des personnes du club.»

390 jours sans jouer

Mais il n’a pas eu la possibilité de joindre l’acte à la parole. Tout d’abord, parce que l’entraîneur de l’époque, Paulo Fonseca, privilégiait surtout le duo Leny Yoro-Alexsandro. L’ancien de l’OL, lui, n’était pas un titulaire en puissance dans l’esprit du Portugais. Utilisé à 13 reprises toutes compétitions confondues, dont 8 fois dans le onze de départ, Umtiti, qui avait eu des touches avec Istanbul BB et des clubs italiens au mercato d’hiver 2024; a ensuite été trahi de nouveau par son corps. Outre un arrêt de 10 jours en raison d’une commotion cérébrale (2 matches manqués), il a eu une blessure au genou. Le 16 février, Paulo Fonseca a d’ailleurs annoncé que le joueur allait passer par la case opération.

«Samuel Umtiti a subi une opération chirurgicale mercredi. Cela s’est bien passé, il doit désormais récupérer. Je ne sais pas encore quelle est sa durée d’indisponibilité. Est-ce qu’il va rejouer cette saison ? Peut-être. Honnêtement, je ne sais pas et je ne préfère pas m’avancer parce que je ne sais pas. Il aura sûrement la possibilité de rejouer, mais c’est difficile à dire, ce sera long.» Finalement, le champion du monde 2018 n’a pas rejoué depuis plus d’un an. 390 jours pour être plus précis (son dernier match remonte au 21 janvier 2024, ndlr). Il a ainsi manqué 56 rencontres toutes compétitions confondues. Un nouveau coup dur pour le joueur et pour le LOSC, qui avait tenté le coup avec lui. Mais Umtiti est sur le chemin du retour.

Un renfort surprise pour Genesio

Il y a quelques jours, Olivier Létang a donné de ses nouvelles. « Sam a repris la course et va plutôt bien. Il suit un protocole, lui aussi. Il évolue plutôt bien. Il a été opéré il y a maintenant quasiment un an. C’est vrai qu’il y a eu une deuxième opération, avec une évolution qui a été plutôt difficile, mais d’un point de vue clinique, les choses vont aujourd’hui plutôt bien. Va-t-il reporter un jour le maillot de Lille ? Il est trop tôt pour le dire. On le laisse travailler tranquillement. On l’accompagne pour qu’il puisse revenir tranquille. Aujourd’hui, je suis dans l’incapacité de vous dire s’il pourra revenir et quand il pourra revenir. Il s’entraîne simplement à Luchin.» Mais un premier pas important a été franchi cette semaine puisque le joueur en fin de contrat en juin 2025 a participé à l’entraînement collectif mercredi.

Un retour remarqué. De son côté, "Big Sam", tout sourire, a partagé la bonne nouvelle sur ses réseaux sociaux. C’est aussi une bonne chose pour Bruno Genesio, qui n’a pas eu le renfort défensif espéré durant le dernier mercato. Le come-back d’Umtiti arrive donc à point nommé comme il l’a reconnu vendredi en conférence de presse. «Samuel Umtiti est de retour, partiellement, avec le groupe. Il évolue bien. On n’aurait peut-être pas imaginé qu’il soit à ce niveau-là aujourd’hui. Il y a encore des étapes à passer pour qu’il soit avec le groupe, mais ça évolue bien. Si Sam continue de progresser comme il le fait, connaissant son caractère et sa mentalité, ça peut être une bonne surprise et un renfort. Ça sera un plus pour l’équipe, au même titre que Nabil (Bentaleb) le sera.» Un nouveau départ pour "Big Sam", qui veut repartir du bon pied.