Al-Ittihad : la mise au point cinglante de Karim Benzema sur son avenir et Gallardo

Hier, Al-Ittihad s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions asiatique après avoir disposé du club ouzbek du Navbahor Namangan. À l’issue de la rencontre, Karim Benzema, qui disputait son deuxième match de l’année 2024, a été interrogé sur les polémiques qu’il a déclenchées cet hiver à cause des rumeurs sur son avenir et sa relation avec Marcelo Gallardo. Et sa réponse a été sans concessions.

« Je suis revenu et je vais mieux maintenant. L’histoire de mon départ n’est pas vraie et je suis heureux en Arabie Saoudite. Je n’ai aucun problème avec Gallardo, tous ceux qui disent que je veux retourner en Europe sont des menteurs. Je suis très heureux à ⁧⁩Al Ittihad. Pour ma part, je n’ai de problèmes avec personne. Interrogez l’entraîneur sur mon absence en Arabie Saoudite. J’étais prêt pour le stage à Dubaï. »