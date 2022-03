Amicaux : les Pays-Bas dominent le Danemark dans un match spectaculaire, l'Allemagne facile face à Israël

Déjà qualifiés au Mondial 2022 au Qatar, les Pays-Bas et le Danemark s'affrontaient dans un match de préparation avec surtout pour but de trouver des automatismes dans les deux camps. Le sélectionneur néerlandais Louis Van Gaal alignait une équipe à cinq défenseurs avec un duo d'attaque composé de Memphis Depay et de Bergwijn. Du côté danois, on retrouvait Wind et Poulsen devant, mais sur le banc qu'il fallait regarder. Christian Eriksen faisait son retour en sélection 9 mois après son malaise cardiaque lors de l'Euro.

Pour un match amical, le spectacle était au rendez-vous en début de rencontre et les Oranjes débutaient très fort avec l'ouverture du score de Bergwijn sur une merveille de passe de Blind (16e). Mais le Danemark égalisait vite par l'intermédiaire de Vestergaard (20e). Dans un match au rythme effréné, Berghuis offrait un caviar à Aké qui redonnait l'avantage à son équipe (26e) avant que Depay transforme un penalty (37e). Au retour des vestiaires, Christian Eriksen fêtait officiellement son retour et refoulait les terrains avec le maillot du Danemark. Comme un symbole, seulement une minute après son entrée en jeu, il trouvait le chemin des filets d'une belle frappe (47e). Mais le talent de l'attaque néerlandaise était supérieur. Bergwijn, d'un enroulé magnifique, faisait le break et scellait la victoire des siens (4-2, 70e).

L'Allemagne sans forcer

Dans l'autre rencontre du soir, l'Allemagne recevait Israël. Hansi Flick décidait de proposer un onze plutôt remanié, mais avec la titularisation des deux joueurs du PSG : Thilo Kehrer et Julian Draxler. Les deux attaquants de Chelsea Havertz et Werner étaient aussi alignés en attaque. Sans vraiment forcer, les Allemands trouvaient la faille dans cette rencontre et ce sont les deux Blues qui marquaient. Havertz ouvrait d'abord le score (36e) avant que Werner, bien servi par Gündoğan, ne double la mise (2-0, 45e+2).

En seconde période, la Mannschaft baissait clairement en intensité et se contentait de tranquillement gérer le score. Hansi Flick faisait notamment sortir le gardien du Barça Ter Stegen pour l'ancien Parisien Kevin Trapp. Symbole d'un effectif XXL, l'Allemagne changeait également Havertz, Gundogan et Werner pour Thomas Muller, Sané et Nmecha. Et après les différences de la première période, plus rien ne se passait ensuite si ce n'est les penaltys manqués par Muller (89e) puis par l'Israëlien Yonatan Cohen (90e+3). Les Allemands assuraient donc la victoire.