Le coup de pression de Keylor Navas au PSG

Le PSG devra attendre un peu avant de fêter son 10e titre de champion de France. Malgré une belle victoire 3-0 à Angers, les Parisiens ont vu l'OM l'emporter contre Nantes et retardant de quelques jours cette nouvelle victoire en Ligue 1. Il y avait pourtant beaucoup d'absents à Paris ce soir alors qu'il y en a un qui faisait son retour dans le onze de départ : Keylor Navas.

Mais ce n'est pas la prestation du Costaricain qui a retenu l'attention même s'il a réalisé quelques parades précieuses, comme à son habitude. Ce sont surtout ses déclarations d'après-match qui font du bruit et risquent de faire pas mal jaser dans les prochains jours. Au micro de Canal Plus Sport, il a tout simplement avoué que la situation avec Donnarumma devait changer la saison prochaine.

Keylor en a marre

«Il faut étudier la situation, étudier beaucoup de choses. Au final, j’ai une très bonne relation avec Gigio (Donnarumma). Il n’y a pas de problème avec lui. Bien sûr, je veux jouer tous les matche et au final, c’est une situation, comme cette année, ça sera compliqué», reconnaît-il à la sortie du terrain, lui qui a été titularisé à 17 reprises en Ligue 1 cette saison (sur 33 matches).

«On va voir ce qu’il se passera dans le futur. Ma famille est heureuse ici, moi aussi, je suis content, on me traite bien. On verra ce qu’il se passera mais il faut que ça change d’une manière ou d’un autre.» Numéro un bis et de plus en plus remplaçant au fur et à mesure de la saison (double confrontation contre le Real Madrid), le portier de 35 ans ne veut plus se contenter de peu. Il faudra trouver une solution.