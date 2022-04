Ligue 1 : l'OM retarde le titre du PSG, Strasbourg réalise un gros coup contre Rennes, l'OL déçoit encore

Il restait 5 matchs dans cette 33e journée et pas des moindres puisque le PSG, l'OL, l'OM et le Stade Rennais jouaient simultanément. Honneur au leader qui pouvait être sacré dès aujourd'hui en cas de meilleur résultat que Marseille. Avant de penser à la fête, Pochettino devait composer sans les nombreux absents (Verratti, Kimpembe, Messi, Kurzawa, Draxler, Paredes, Herrera, Diallo blessés ni Neymar suspendu) et en profitait pour expérimenter une défense à trois avec Marquinhos, Ramos et Kehrer. Il n'y a pas eu beaucoup de suspense dans cette rencontre. Après la blessure sans doute grave au genou de Boufal (12e), les Parisiens ont pris l'avantage sans forcer grâce à Mbappé (28e) puis Ramos (45e+2). Les occasions se multipliaient au retour des vestiaires et c'est Marquinhos qui donnait une avance encore plus confortable (77e). Paris a gagné 3-0 mais Paris attendra.

Car dans le même temps, l'OM est parvenu à retarder le 10e titre de champion de France du PSG. Les Phocéens ont fini par l'emporter 3-2 mais ils ont été malmenés au Vélodrome pour la réception de Nantes. Sans Milik au coup d'envoi mais avec Payet, Bakambu et Harit, ils n'ont pas réussi à convertir leurs premières occasions signées du Congolais (11e et 29e) et du Marocain (16e). Les Canaris en ont alors profité pour ouvrir le score par Girotto sur corner (26e) seulement à force de persévérance, Payet égalisait sur penalty (36e). Une joie de courte durée car les visiteurs reprenaient vite l'avantage par Coco (41e). Bien décidé à revenir, Marseille accentuait la pression, égalisait sur un nouveau penalty de Payet (55e) et menait même au score par Harit (75e). La fin de rencontre fut un peu curieuse et sur un faux rythme, mais l'OM fait une très belle opération, prenant six points d'avance sur son trio de poursuivants.

Superbe opération pour l'OM et Strasbourg, l'OL dit quasiment adieu à l'Europe

Dans ce trio, on retrouve Monaco mais surtout les acteurs de ce duel entre Strasbourg et Rennes. Porté par le public en feu de La Meinau, le Racing a rapidement pris les commandes sur un but de Diallo (4e). Une bonne entame puis plus grand-chose pour les locaux, bien bougés par des Bretons entreprenants. Les occasions s'enchainaient par Tait (11e), Traoré (19e) puis Terrier (27e), Sels s'employait également, avant d'être battu après la pause par Martin Terrier (54e). Il fallait cette égalisation pour réveiller les Alsaciens. Ces derniers finissaient mieux cette rencontre et après des tentatives d'Ajorque (63e), Nyamsi (66e) et Gameiro (71e), Ajorque redonnait un avantage définitif aux siens (77e). Défaits 2-1, les Rennais tombent de haut et se retrouvent à égalité avec leurs adversaires du soir.

L'Europe semblait déjà compliquée à atteindre pour l'OL, c'est désormais quasiment inaccessible. Seul un résultat à Brest pouvait encore entretenir l'espoir mais les Gones ont offert une prestation à l'image de leur saison, irrégulière et sans maitrise (défaite 2-1). Mené par un penalty de Mounié, Lyon est revenu tardivement dans cette partie grâce à l'inévitable Dembélé (72e) seulement dans la foulée, Brest a repris les devants sur une tête de Cardona (74e). 8e et à 7 points de Monaco, le dernier virtuellement qualifié pour une coupe continentale, l'OL ne sera probablement pas européen la saison prochaine. Car Lens lui est également passé devant à la faveur de son succès 2-0 sur Montpellier ce soir. Pereira Da Costa (37e) et Ganago (75e) sont les buteurs sang et or du soir.

Le classement de Ligue 1 à retrouver ici.

Les résultats des matchs de 21h :

Brest 2 - 1 OL : Mounié (sp 28e), Cardona (74e) ; Dembélé (72e)

Lens 2 - 0 Montpellier : Pereira Da Costa (37e), Ganago (75e)

Angers 0 - 3 PSG : Mbappé (28e), Ramos (45e+2), Marquinhos (77e)

Strasbourg 2 - 1 Rennes : Diallo (4e), Ajorque (77e) ; Terrier (54e)

OM 3 - 2 Nantes : Payet (sp 36e, sp 55e, Harit 75e) ; Girotto (26e), Coco (41e)