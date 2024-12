Les révélations sur l’énorme clash entre Nasser Al-Khelaïfi et John Textor

Ce n’est un secret pour personne, les relations entre Nasser Al-Khelaifi et John Textor sont glaciales. Cet été, le président du PSG et celui de l’OL ont été en désaccord sur plusieurs sujets et surtout sur la gestion des droits TV. À l’époque, ce dossier avait tendu tout le football français tant la LFP avait semblé perdu dans ses choix. John Textor avait proposé l’idée d’une plateforme propre à la LFP pour diffuser son championnat alors que NAK poussait plutôt pour un deal avec BeIN Sports et DAZN. Un conflit d’intérêt selon le président américain qui avait tapé plus d’une fois du poing sur la table.

Ce samedi soir, L’Équipe fait de grosses révélations sur la relation entre les deux hommes. Le quotidien français confirme d’ailleurs que la relation est complètement rompue entre eux. Cela avait commencé cet été par la gestion du dossier Rayan Cherki qui, tout proche du PSG, avait décidé de faire machine arrière à la dernière minute. Et ce clash s’est poursuivi avec donc cette fameuse gestion des droits TV. Le premier épisode a débuté avec une lettre adressée à l’OL, signée de Victoriano Melero, directeur général du PSG et validée par Nasser Al-Khelaïfi, pour incendier John Textor après une interview du propriétaire américain sur Globo. « Vous affirmez faussement que le PSG a "un modèle de dépenses effrénées et sans restriction" alors que vous semblez ignorer le fait que votre propre club a eu des problèmes importants avec l’UEFA et la DNCG sous votre direction. (…) Nous ne perdrons plus de temps à décortiquer les failles et les contradictions de vos attaques sauvages contre le PSG » écrit notamment Melero.

Gros clash entre les deux présidents

Cette animosité s’est aussi ressentie par SMS. Le quotidien français a ainsi pu se procurer quelques échanges entre John Textor et Nasser Al-Khelaïfi au moment de la crise des droits TV. « J’ai besoin de te parler à propos de la situation des droits télé. Je suis tenu au courant via Laurent (ndlr : Prud’homme, le directeur général de l’OL), mais j’aimerais avoir de tes nouvelles directement sur quelques sujets» écrit John Textor avant de voir une réponse sèche de NAK. « Ton gars ne comprend vraiment rien aux droits télé, sache-le, passe une bonne journée. » Le président du PSG avait ensuite enchaîné. « Je ne te parlerai plus jamais et je ne veux plus te voir. Apprends à diriger un club et des médias, c’est la dernière fois que je te laissais me parler. »

De son côté, John Textor avait aussi décidé d’attaquer son interlocuteur. « Je suis à l’aise avec ta décision. Tu dis tout le temps que tu sauves tout le monde, ce qui n’est qu’un comportement mégalomane. Le manque de parité dans notre Championnat détruit l’attractivité de la ligue. (…) Penses-tu que les insertions pub du PSG, au cours d’un match de l’OL (sur beIN), sont appropriées ? » La réponse du président parisien à ces échanges tendus sera on ne peut plus clair : « tu ne comprends rien au football et je gaspille mon temps à te parler. Tu perdras partout où tu iras. » Preuve de l’énorme tension entre les deux hommes. Et avec un PSG-OL ce dimanche puis un PSG-Botafogo lors du Mondial des Clubs en juillet prochain, cela risque d’être encore plus piquant entre les deux présidents qui s’esquivent depuis cet été.