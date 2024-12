Le PSG enrage contre Rayan Cherki et son entourage

Rayan Cherki serait-il en train de vivre la saison de l’éclosion ? Depuis quelques semaines, le milieu offensif enchaîne les performances et les titularisations dans le onze de l’OL. À la mi-saison, il a déjà atteint ses meilleures statistiques sur un exercice depuis le début de sa carrière (5 buts et 6 passes décisives en 16 rencontres). Le joueur de 21 ans a finalement bien fait de poursuivre dans son club formateur, où, avant sa prolongation en septembre, il arrivait en fin de contrat en juin prochain. Il fut pourtant question d’un départ cet été, d’abord au PSG, qu’il retrouvera demain soir au Parc des Princes (20h45), puis au Borussia Dortmund.

L’Equipe raconte d’ailleurs que le club de la capitale est toujours contrarié par la volte-face du médaillé d’argent aux derniers Jeux Olympiques. Avant le rassemblement avec les troupes de Thierry Henry, tout le monde s’était pourtant mis d’accord : le PSG, l’OL et le clan Cherki. Le transfert devait rapporter 15 M€ à des Gones dans le besoin de trouver des liquidités pour passer l’obstacle de la DNCG. Le joueur avait besoin de se relancer, lui dont la carrière ne décollait pas encore après quasiment 5 ans chez les professionnels. Il avait même eu Luis Enrique et Nasser Al-Khelaïfi au téléphone.

Le PSG n’a pas digéré la volte-face du clan Cherki

Tout était calé, même l’heure de la visite médicale et puis le joueur a fait demi-tour, voyant arriver une proposition du Borussia Dortmund. Le club allemand a plu à l’international Espoirs, réputé en matière de politique des jeunes joueurs. Une offre devait très rapidement arriver dans les bureaux de l’OL mais force est de constater que celle-ci n’est jamais venue. La piste BvB n’a pas fait long feu et la porte du PSG s’est refermée, malgré de nouveaux contacts à la fin du mois d’août. Le train ne passe qu’une fois a-t-on coutume de dire. Il n’y aura pas de nouvel arrêt "Paris" lors du prochain mercato d’hiver.

La direction parisienne n’a pas digéré l’affront du clan Cherki, d’autant que tout était calé. Aussi, la relation entre Nasser Al-Khelaïfi et John Textor, déjà abîmée cet été, s’est fortement détériorée ces derniers mois. Les droits TV, les passes d’armes lors de différentes réunions et les piques de l’Américain dans les médias sont passés par là. Et puis l’OL n’a plus le couteau sous la gorge avec son joueur, lui qui est désormais lié jusqu’en 2026. Si Thiago Almada doit débarquer en janvier et avait pour rôle initial de prendre le relais de Cherki, ce n’est plus vraiment le cas aujourd’hui.

L’OL est moins pressé de le vendre

Pour autant, celui que Pierre Sage veut voir en équipe de France en mars prochain n’est pas certain de rester non plus cet hiver. «Je suis ce que disent mes coéquipiers, on est là pour tout gagner, on se concentre maintenant sur le match de dimanche, on veut gagner match après match et on verra à la fin de la saison», lâchait l’intéressé jeudi après la victoire contre Francfort où il venait d’être élu homme du match. Sa cote continue actuellement de grimper en flèche. À la mi-novembre, nous vous informions que l’OL ouvrirait les discussions avec un prétendant à au moins 30 M€.

