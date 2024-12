Pierre Sage veut voir Rayan Cherki en équipe de France

Rayan Cherki a peut-être disputé le meilleur match de sa carrière hier à l’occasion de la réception de l’Eintracht Francfort lors de la 6e journée de la Ligue Europa (3-2). Le milieu offensif a été l’auteur d’un but et de deux passes décisives contre les Allemands, et irrésistible tout au long de la rencontre. Le Lyonnais de 21 ans devient enfin consistant, ce qui fait dire à son entraîneur que l’équipe de France n’est pas loin.

«Je pense qu’aujourd’hui, il est regardé, il est considéré, assurait Pierre Sage en conférence de presse d’après match. Son expérience aux Jeux Olympiques n’avait pas été très positive, mais aujourd’hui, il a d’autres arguments. Mais si toutefois il est appelé, il le méritera.» Pour la réponse, il faudra attendre le mois de mars et les prochains matchs des Bleus. D’ici là, Cherki devra confirmer ses belles prestations.