Nathan Aké d'accord avec Chelsea

En quête de défenseurs centraux depuis les départs de Rüdiger au Real Madrid et de Christensen au FC Barcelone, Chelsea souhaite s'attacher les services de Nathan Aké. Le défenseur de 27 ans a fait plusieurs va-et-vient entre Chelsea et d'autres clubs de Premier League (Watford et Bournemouth), avant de signer à Manchester City. Barré par la concurrence (Ruben Dias, Aymeric Laporte et John Stones), le joueur néerlandais reste un second choix dans l'effectif de Pep Guardiola.

L'intérêt de Chelsea pour le Batave est notamment lié au choix de l'entraîneur allemand Thomas Tuchel, selon The Telegraph. Le coach allemand était déjà intéressé par le jeune joueur lorsqu'il était à la tête de Dortmund (2015-2017). En attendant, le quotidien britannique assure que Chelsea et Nathan Aké ont déjà trouvé un terrain d'entente. Ne manque plus qu'à trouver un accord avec les Cityzens, qui réclament environ 50 M€ pour lâcher leur joueur.