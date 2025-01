LdC : le PSG ne jouera pas le nul contre Stuttgart

Demain soir, le Paris Saint-Germain joue son avenir en Ligue des Champions sur le terrain de Stuttgart. Vingt-deuxième du classement, le club de la capitale n’a besoin que d’un nul pour se qualifier pour les playoffs. Tout comme son adversaire allemand. De quoi craindre un match nul déjà acquis ? Lucas Hernandez n’y croit pas. « Les deux équipes veulent la victoire. On est venu ici pour remporter ce match et eux aussi. Ça va être un match ouvert, avec beaucoup d’intensité. Rien n’est fait, on n’est pas qualifié. Demain, c’est un match plus important que la semaine dernière », a déclaré le défenseur, imité quelques instants plus tard par son coach, Luis Enrique.

« L’expérience me dit que, quand vous êtes dépendant de ce qu’il se passe sur un autre terrain, vous ne faites pas ce que vous devez faire. Je ne vais pas spéculer, on va essayer de gagner ce match. Cette dernière journée est ouverte à toute sorte de spéculation, mais je n’en ferai pas. C’est toujours pareil. Si tu joues au PSG, il y a de la pression tous les jours. Et s’il n’y en a pas, l’entraîneur la met. On sait qu’on n’a encore rien fait. On ne doit pas préparer le match de demain de manière différente. Ce sera pareil que face à Girona (le premier match de la saison). La pression, toujours, on la veut. Ça veut dire qu’on est au bon endroit. Ça ne me surprend pas qu’ils aient fini deuxièmes l’an passé. Une équipe qui sait attaquer, bien défendre. C’est évident que ça va être un match difficile. C’est une équipe du chapeau 4, mais qui a un niveau bien plus élevé que les autres formations de ce chapeau », a-t-il confié en conférence de presse.