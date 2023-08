Tottenham : Harry Kane met un coup de pression au Bayern Munich

La suite après cette publicité

Le dossier Harry Kane commence réellement à s’éterniser. Ciblé depuis le début du mercato par la direction du Bayern Munich, à la recherche d’un nouvel attaquant de pointe, Harry Kane est toujours à Tottenham pour le moment. Une situation qui n’arrange ni le joueur, ni le Bayern Munich, ni Ange Postecoglu, le nouvel entraîneur des Spurs, désireux de pouvoir préparer la saison tranquillement. Car même après plusieurs réunions, les deux parties ne trouvent pas d’accord.

Le patron du Bayern Munich, Jan-Christian Dreesen et le directeur technique Marco Neppe (les deux nouveaux hommes forts depuis le limogeage du tandem Oliver Kahn-Hasan Salihamidzic) ont même rallié l’Angleterre pour discuter avec les Spurs. Mais les Bavarois sont revenus les mains vides et les médias anglais assurent qu’il manque encore un peu plus de 23 M€ pour parvenir à un accord. Le Bayern Munich était prêt à battre son record de transfert (Lucas Hernandez, pour 80 M€) et monter jusqu’à 100 M€. Mais Daniel Levy n’a pas cédé.

Harry Kane pose un ultimatum au Bayern Munich

Le patron des Spurs demande 100 millions de livres, soit quasiment 117 M€. Mais les négociations se poursuivent et les Spurs refusent de fixer une date limite pour les discussions avec le Bayern au sujet de Kane, comme l’informe l’Evening Standard. Cependant, cette situation commencerait à agacer le buteur. Toujours selon le média anglais, Harry Kane s’attend à rester à Tottenham cet été si le club n’a pas trouvé d’accord avec le Bayern Munich avant le match d’ouverture de la saison contre Brentford, soit dans moins de deux semaines.

Si les négociations traînent encore, Harry Kane pourrait donc préférer débuter la saison avec les Spurs et signer un pré-contrat avec un autre club en janvier. Ou même prolonger plus tard dans la saison. De quoi mettre la pression au Bayern Munich, qui reste tout de même confiant pour trouver un accord. Mais l’heure tourne et les Bavarois vont devoir trouver les arguments rapidement pour tomber d’accord avec Daniel Levy dans les prochains jours. Le média allemand Sport 1 assure d’ailleurs que le Rekordmeister est maintenant prêt à dépasser la barre des 100 millions d’euros pour parvenir à cet accord.