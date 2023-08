Tottenham rend fou le Bayern Munich !

La suite après cette publicité

Ils pensaient peut-être que leur venue à Londres serait couronnée de succès. Le patron du Bayern Munich, Jan-Christian Dreesen et le directeur technique Marco Neppe (les deux nouveaux hommes forts du club depuis le limogeage d’Oliver Kahn et de Hasan Salihamidzic) ont rallié l’Angleterre dans l’espoir de sceller le transfert de Harry Kane. Ils en reviennent avec de l’amertume et la sensation qu’ils n’y parviendront jamais.

« Tant de millions manquent encore pour un accord », se lamente Bild, une photo de Dreesen à l’appui, de retour dans sa voiture à Munich. Selon le Daily Telegraph, il manque 20 millions de livres, soit un peu plus de 23 M€. Selon Skysports, le Bayern est prêt à monter jusqu’à 100 M€, ce qui serait leur record de transfert (le précédent étant détenu par Lucas Hernandez, recruté pour 80 M€ à l’Atlético Madrid).

Levy ne lâche pas l’objectif des 100 millions de livres

Mais c’est insuffisant encore aux yeux de Daniel Levy, l’intransigeant président de Tottenham, qui a rendu chèvre plus d’un dirigeant européen. Le Real Madrid s’en souvient bien, tant il s’était longtemps cassé les dents dans le dossier Gareth Bale notamment. Le Bayern serait monté à 100 M€, avec une proposition de 90 M€ + 10 M€ de bonus. Refus de Levy, qui veut 100 millions de livres, soit quasiment 117 M€.

Retour à la case départ donc pour les dirigeants allemands. Mais une partie de la presse reste optimiste. Dreesen et Neppe restent confiants et persuadés d’arriver à leurs fins. Il faut dire que le Bayern Munich a grandement besoin d’un véritable numéro 9, après avoir expérimenté la vie sans Robert Lewandowski la saison passée, ce qui a abouti à l’échec de Sadio Mané et à des tensions internes.