Newcastle : saison quasiment terminée pour Kieran Trippier !

Les Magpies sont en opération maintien sur cette fin de saison. Après avoir réussi à sortir de la zone rouge, Newcastle doit confirmer son regain de forme en enchaînant les victoires pour se sauver. Cet hiver le club pensionnaire de St James Park a beaucoup dépensé, et l'été ne devrait pas être si différent.

Cependant l'une de leurs recrues, l'anglais Kieran Trippier, rentré au pays après un passage à l'Atletico de Madrid, s'est blessé au métatarse et pourrait manquer la fin de saison. Son entraîneur Eddie Howe a déclaré à la presse : «il a été opéré hier et tout s'est bien passé, c'est donc une bonne nouvelle. Nous espérons qu'il sera de retour avant la fin de la saison, mais il s'agit d'une blessure importante qui est un gros coup dur pour nous.»

