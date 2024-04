FC Barcelone - PSG : Xavi explose de rage contre l’arbitrage !

C’est une belle prouesse réalisée par le Paris Saint-Germain ce soir. Une victoire 4-1, et une qualification obtenue pour les demies de la Ligue des Champions. Une belle fête pour le PSG et pour ses fans, alors que le pronostic était plutôt défavorable au départ. Une rencontre au cours de laquelle l’équipe de Luis Enrique a bien été aidée par Ronald Araujo.

La suite après cette publicité

Excellent à l’aller et plutôt bon sur le début de rencontre ce soir, l’international uruguayen a fait tomber Barcola en situation de dernier défenseur aux alentours de la demi-heure de jeu, et a logiquement écopé d’un rouge. Après la rencontre, Jules Koundé et Frenkie de Jong se sont exprimés et n’ont pas vraiment accablé l’arbitre, Istvan Kovacs. Tout le contraire de Xavi Hernandez. Expulsé et fou de rage pendant la rencontre, l’entraîneur du FC Barcelone a aussi poussé un coup de gueule devant les caméras de Movistar après le match.

À lire

Barça-PSG : le tacle indirect de Koundé à Araujo

Xavi a la haine

« L’expulsion d’Araujo ? Oui, on est contrarié, on a la rage, l’action décide de la double-confrontation. On était bien, et ça change tout, complètement. C’est trop un carton rouge sur cette action, ce n’est pas bon pour le foot, ça devient un autre match. L’action change la double-confrontation. On aurait pu égaliser, on avait le 2-0 aussi, mais à 10, c’est très compliqué », a d’abord lancé l’entraîneur catalan, très contrarié par cette décision arbitrale qui, sur les médias catalans, ne semble pour l’instant pas faire polémique.

La suite après cette publicité

« Le travail de toute une saison se termine ici à cause d’une décision arbitrale. J’aurais aimé jouer contre Luis Enrique et le PSG à 11 contre 11 tout le match. J‘ai dit à l’arbitre que c’était un désastre, qu’il n’avait pas compris le jeu. On doit le dire, on ne peut pas se taire », a conclu l’ancien milieu de terrain du Barça et de la Roja. Mauvais perdant, le Xavi.