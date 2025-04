PSG : Luis Enrique se méfie d’Arsenal

Présent en conférence de presse après la victoire du PSG contre Arsenal lors de la demi-finale aller de la Ligue des Champions, Luis Enrique a logiquement affiché sa satisfaction. Fier de ses joueurs, le technicien espagnol est par ailleurs revenu sur la chronologie de cette rencontre où les Parisiens ont touché les montants de David Raya à deux reprises… De quoi avoir des regrets dans le camp parisien ? Pas forcément à en croire les propos du coach parisien puisque le plus dur reste à venir : remporter la seconde manche, la semaine prochaine, sur la pelouse du Parc des Princes.

«La partie a connu plusieurs phases. Au début, il y avait une énorme ambiance avec un stade assourdissant, mais on a marqué un but rapidement (4e). Avec notre pressing haut et ce but rapide, on était en confiance. En première période, on a eu d’autres situations, un poteau. En seconde période, il y a eu du danger sur les coups de pied arrêtés, Arsenal a poussé. Le résultat est bon mais ça aurait pu être mieux ou pire. La confrontation demeure indécise. Le premier objectif a été rempli mais il y aurait pu avoir un nul et ça n’aurait pas été grave, ou on aurait pu l’emporter 2-0. L’objectif est de gagner le prochain match, il ne faut pas calculer contre Arsenal, qui peut marquer à tout moment. Ce n’est pas gagné, il faudra remporter la rencontre à domicile. Le second match sera passionnant pour les spectateurs et stressant pour les entraîneurs».