Dijon : la pépite Rayane Messi entre dans l’histoire

Il figure parmi les plus grands espoirs français, et il le prouve lors de chacune de ses apparitions avec Dijon. Rayane Messi, du haut de ses 16 ans, est entré dans l’histoire du club bourguignon vendredi soir, lors du match face à Orléans en National.

La suite après cette publicité

En effet, l’attaquant est entré en jeu à la 74e minute de jeu par son entraineur Benoît Tavenot et a trouvé le chemin des filets quelques minutes plus tard, débloquant son compteur buts avec le DFCO pour son deuxième match avec l’équipe première. Il est devenu, par la même occasion, le plus jeune buteur de l’histoire du DFCO. «Même dans le meilleur des mondes, je n’aurais jamais imaginé vivre une soirée comme ça», a commenté le jeune homme de 16 ans.