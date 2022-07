OM : les attaquants se bousculent

Ce mercredi soir, l'Olympique de Marseille jouait son deuxième et dernier match de son stage en Angleterre. Le rendez-vous était pris à environ une heure de leur camp de base. Face à l'équipe de Tudor, au Proact Stadium de Chesterfield, où les supporters de l'OM ont croisé la légende Chris Waddle, venu en voisin, se dressait le Betis Séville. Une sérieuse équipe européenne cette fois. Pas de nature à se rassurer après deux défaites sans marquer contre Norwich (0-3) et Middlesbroug (0-2). Mais pourtant, il le fallait bien. Les Olympiens ont finalement ramené un match nul (1-1).

Depuis l'arrivée de Tudor, on l'a bien compris, l'OM joue avec une pointe devant et deux joueurs en soutien. Mais, ce mercredi, il décidait d'aligner une sorte de 3-5-2 avec Luis Suarez et Dimitri Payet devant. Pas de Milik, unique buteur ce soir pour l'OM, pas de Bakambu et encore moins de Bamba Dieng, pourtant auteur d'un triplé contre le Marignane-Gignac-Côte-Bleue Football Club.

Dieng, cinquième dans la hiérarchie

Alors que la saison va débuter dans dix jours, on peine à comprendre ce que désire le coach croate. Un coup, il fait commencer Bakambu, un coup Milik et ce mercredi donc, aucun des deux. Pire encore, depuis deux rencontres, il n'utilise absolument pas Bamba Dieng. Inutile de dire que la situation semble frustrer les fanatiques du club. L'ancien du Hellas Vérone s'est expliqué après le match.

« En ce moment, malheureusement, et je suis désolé pour cela, nous avons cinq joueurs pour la façon dont on joue, puisque Dimitri est aussi un deuxième attaquant. C'est difficile de lui donner des minutes. Parfois cela arrive dans le football », a avoué l'ancien défenseur de la Juve. On comprend donc entre les lignes que le Sénégalais est devenu le cinquième choix. Quand on sait en plus qu'il est potentiellement transférable malgré sa volonté de rester...